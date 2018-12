Merkelová se loučí. Unii CDU/CSU varovala v projevu před spory a nejednotou

„Kam neurovnané spory vedou, to CDU a CSU v posledních letech hořce poznaly,“ uvedla kancléřka na adresu sesterských stran, které se před loňskými parlamentními volbami nebyly schopny shodnout na migrační politice, což byl jeden z důvodů jejich výrazného oslabení. „Kam nás vede jednota, to jsme také zažili,“ prohlásila dále Merkelová s tím, že i díky tomu CDU za téměř 70 let dějin spolkové republiky už 50 let vybírá kancléře.

Ve více než půlhodinovém projevu Merkelová vzpomínala i na to, čím strana prošla od roku 2000, kdy se Merkelová ujala jejího kormidla. Připomněla těžkou situaci po aféře s nelegálním financováním, po které ji už řada pozorovatelů téměř odepisovala, i další politické milníky.

„Naše CDU je dnes jiná než v roce 2000, a to je dobře,“ uvedla také čtyřiašedesátiletá politička, za níž se Křesťanskodemokratická unie výrazně posunula do politického středu. Stále ale podle ní zůstává proevropskou stranou, která chrání liberální hodnoty a prosazuje transatlantickou spolupráci. Křesťanští demokraté nikdy nepoštvávají vůči jiným, nevylučují je a ctí důstojnost každého člověka, řekla dost možná i v narážce na protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD).

Mutti to balí. Přechod do postmerkelovské éry bude složitý

V souvislosti s mezinárodní spoluprací vzpomněla i nedávno zesnulého amerického exprezidenta George Bushe staršího, který výrazně napomohl znovusjednocení Německa. To, že byl v roce 1989 prezidentem, podle ní bylo pro Německo velkým štěstím. Ocenila také bývalého německého kancléře Helmuta Kohla.

Svůj projev před tisícovkou delegátů a více než 1500 hosty zakončila rodačka z Hamburku slovy, že jednou přijde čas každého politika a teď je čas otevřít novou kapitolu. „Bylo mi velkou radostí, bylo mi ctí. Srdečné díky,“ řekla nakonec viditelně pohnutá politička.

Delegáti ji odměnili zhruba devítiminutovým potleskem ve stoje. Řada z nich třímala plakáty s textem: Děkujeme šéfko. Na obrovské videostěně za pódiem pak v krátkém sestřihu CDU vzdala Merkelové hold ještě jednou. Poděkovala jí mimo jiné za lidskost, charakter, odvahu, humor či zvědavost, s jakou stranu vedla.

Jako dárek dostala politička, která je dlouhodobě považována za nejmocnější ženu na světě, taktovku slavného dirigenta Kenta Nagana, s níž loni vedl koncert při summitu G20 v Hamburku. „S velkou úctou pro Angelu Merkelovou, nejdůležitější dirigentku světové politiky,“ stojí ve věnování.

