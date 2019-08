Maorové vyšli do ulic. Protestují proti odebírání dětí novozélandskými úřady

Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová je pod palbou kritiky, protože údajně neřeší problémy původních obyvatel. Maorové vyšli do ulic v mnoha městech na ostrovech, aby upozornili na to, že téměř polovina všech dětí, které jsou odebírány rodinám do státní péče, připadají na jejich etnikum.

V letech 2017 až 2018 bylo z maorských rodin odebráno 290 dětí. To je více než polovina všech dětí, které skončily ve státní péči. „Nejčastějšími důvody, proč jsou děti odebírány, je zneužívání návykových látek a závislost jejich rodičů, zanedbávání péče o jejich zdraví a domácí násilí,“ uvedlo ministerstvo pro děti. Odmítá, že by děti maorského původu byly odebírány neoprávněně.

Dalším důvodem nespokojenosti domorodců je, že má na jejich posvátném území na předměstí Aucklandu vzniknout 500 bytových domů. Pozemek byl prodán soukromému developerovi. Firma Fletcher Building Residential už slíbila, že čtvrtinu rozlohy pozemku Maorům vrátí.

Podpora maorského obyvatelstva je přitom klíčová pro labouristickou vládu Ardernové. Původní obyvatelé doufali, že levicová vláda bude provádět vstřícnější sociální politiku. Část ministrů je rovněž maorského původu.

Aktivisté na Novém Zélandu tvrdí, že postup státních úřadů vůči původnímu etniku zavání rasismem a koloniálními praktikami. Odkazují také na odebírání dětí Austrálců v sousední Austrálii v letech 1910 až 1970. Otevřený dopis vládě podepsalo 17 tisíc lidí.

Dětský ombudsman Andrew Becroft vyjádřil obavy, že se odebírání maorských dětí stalo spíše rutinním přístupem úředníků, než oprávněným postupem. „Naše dědictví kolonizace a současný systémový rasismus dlouhodobě ovlivňují rozhodnutí nejen v péči o děti, ale ve všech novozélandských agenturách celá desetiletí. Je to burcující zpráva pro Nový Zéland. Nemůžeme se tomu vyhnout, ale musíme se tomu postavit,“ řekl Becroft.

Nejmladší premiérka v historii země je kritizována za to, že se nevěnuje domácím tématům, ale buduje si popularitu na mezinárodní scéně. U kritiků si vysloužila přezdívku premiérka na poloviční úvazek.

