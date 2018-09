Lídr Mostečanů: Postavíme vesnici pro lůzu, tam ji nebude nikdo perzekuovat

Nová vesnice by podle představ Mostečanů mohla vzniknout nedaleko nechvalně proslulého romského ghetta Chanov, přímo na okraji Mostu. „Ve vesnici pro lůzu je nebudou honit policajti, budou se moci veselit, radovat. Budou si moct dělat, co chtějí,” líčí infektolog v penzi Cee.

Jak přesně by měla vámi navrhovaná „vesnice pro lůzu” vypadat?

Víme, kde by to mělo vzniknout, víme, co s tím, ale tohle je z našeho pohledu sociální program, což nikdo nevnímá. Jestliže se dostaneme na radnici a dostaneme ten mandát, tak vyřešíme ten primární problém, který je v doplatcích na bydlení, které zrušíme. Jestliže v celém městě uděláme bezdoplatkovou zónu, donutíme majitele, kteří vlastní ty domy, stáhnout nájem, který dnes činí i 18 tisíc za běžný byt. V okamžiku, kdy z toho majitelé nebudou mít takový zisk, tak určitě dají výpověď stávajícím nájemníkům.

A ti půjdou kam? Co s nimi pak uděláte?

Protože je nechceme v Mostě, proto jsme řekli, že vystavíme vesnici pro lůzu. Lůza je z německého los - bezstarostný, veselý, svobodný. Ta vesnice by měla vzniknout někde mezi Chanovem a Obrnicemi.

Kdo je vlastně lůza? A proč ji chcete dostat pryč z Mostu?

Lůza jsou lidé, kteří dělají bordel. Bydlíte v nájemním bytě? Je vás tam dvacet ve vchodě? Ve dvě hodiny v noci přijde ožralý, vykopne dveře, dělá bordel, vy vstáváte ráno v šest do práce. To chcete? Obyvatelé našich bytových domů tohle nechtějí. To je důvod, proč jsme vznikli.

Kolik by to celé mělo stát? Kde seženete pozemky?

Pozemky jsou ve vlastnictví města. Bude to zajímavé pro spoustu podnikatelů, kteří mají unimobuňky naskladněné na dvoře a neví, co s tím. Tady můžou vystavět z nich pevné stavby a návratnost budou mít velice rychlou při nájmu 20 tisíc (na vesnici pro lůzu se podle Sdružení Mostečané Mostu bezdoplatková zóna vztahovat nebude - pozn. red.). No, tady neplačte. V tomhle systému jsou zaháčkovaní poslanci, oni to nechtějí zrušit.

Nestálo by spíš za to více pracovat s těmi lidmi v terénu, aby nedělali bordel, jak říkáte?

Ale.. Kolik vám je let?

Já se vás také neptám na věk. Odpovězte mi, jestli není možné s těmi lidmi pracovat přímo v místě, kde bydlí.

Každý je tu od dětství převychovává. Já je nechci převychovávat. Jsme takoví pokrytáři, kteří nedokážou nazvat ty věci tak, jak se mají nazvat, pravým jménem.

Řekněte mi, čemu pomůže vystěhování těchto lidí mimo město?

Pomůže to obyvatelům bytových domů v Mostě, kteří s tím mají problém.

A pomůže to nějak těm lidem, které vystěhujete?

Asi ano. Nebude je nikdo perzekuovat, nebudou je honit policajti, budou se moci veselit, radovat. Budou si tam moct dělat, co chtějí.

To znamená, že když zůstanou, budou perzekuováni?

Přečtěte si bod tři našeho programu: nulová tolerance k přestupkům. Nebudou tedy perzekuováni, to jsem se asi špatně vyjádřil. Ve vesnici pro lůzu na ně nebudou dupat policajti. Tady by je honili, aby dodržovali zákon. Já jim nabízím alternativu, aby měli kam jít, až je vystěhujou majitelé těch domů.