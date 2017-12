Lex Čuba. Parlamentní absentéři mají přijít o peníze

Pod novým návrhem jsou podepsání senátoři Libor Michálek (bezpp), Ladislava Kos (HPP 11), Zdeněk Papoušek (bezpp), Renata Chmelová (bezpp), Lumír Kantor (bezpp) a Petr Orel (SZ). Navrhují snížení platu a cestovních náhrad o 5 procent za každý den, kdy se poslanec nebo senátor neúčastní jednání Parlamentu nebo orgánů, do nichž byl zvolen, pokud nebude důvod omluvy spočívat v plnění pracovních povinností, jako jsou služební cesty.

V případě, že bude tento návrh schválen, senátoři slibují úsporu veřejných prostředků, a to v řádu až 50 milionů korun ročně, pokud by průměrná míra neúčasti setrvávala na úrovni 20 procent. V minulosti se vyskytly případy, kdy neúčast přesáhla i 50 procent.

„Považuji za nezbytné, aby pravidla čerpání platu a náhrad byla férová. Je neudržitelné, aby se někdo v Senátu neobjevil rok a přitom pobíral 100 procent platu a náhrad. Není také spravedlivé, aby plná výše náležela například senátorovi nebo poslanci, který vykonává více funkcí a nestíhá se všech jednání Parlamentu účastnit,“ dodává k návrhu senátor Michálek.

Absentér Čuba chce dát svůj plat nadaci na podporu studentů

Jedinou současnou možností, jak může senátor či poslanec přijít o plat, pokud se například ze zdravotních důvodů nemůže věnovat své práci, je rezignace. Speciálně u Čuby to s sebou nese ale i další následky. Pokud by se mandátu vzdal, zanikl by klub Nezávislých senátorů pod vedením předsedy SPO Jana Veleby. Klub má nejmenší možný počet pěti členů. Na Zlínsku by se pak musely konat doplňovací senátní volby.

Co se týká největších absentérů, v již rezignovaném osazenstvu sněmovny za uplynulé období prvenství mezi absentéry drží bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který se účastnil jen 35,6 procent hlasování. Vysoko je i Andrej Babiš, jehož slib, že bude makat, znamenal 37,9procentní účast na hlasování.

