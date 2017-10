Kurzovi lidovci vyhráli rakouské volby, další pořadí je nejasné. Zelení propadli

27. srpna 1986 - Narodil se ve Vídni a vyrostl ve čtvrti Meidling, kde dodnes žije.

2004 - Po absolvování gymnázia nastoupil základní vojenskou službu. Poté začal studovat práva na Vídeňské univerzitě, která ale nedokončil a dal přednost politice.

2009 - Zvolen předsedou mládežnické organizace rakouských lidovců.

2010 až 2011 - Byl radním Vídně a zaměřil se na generační rovnost a záležitosti seniorů.

Duben 2011 - Jmenován do nově vytvořeného úřadu státního tajemníka pro integraci na ministerstvu vnitra. Zaměřil se na integraci přistěhovalců do rakouské společnosti, zavedl bezplatné jazykové kurzy pro muslimské náboženské vůdce a zřídil fórum pro dialog s islámem.

29. září 2013 - Ve volbách jej zvolili do parlamentu, když získal ze všech poslanců nejvíce přímých hlasů.

13. prosince 2013 - Jmenován do vlády, stal se nejmladším evropským ministrem zahraničí. Zaměřil se na to, jak uzavřít nejnebezpečnější nelegální migrační cestu světa přes Středozemní moře. Podle jeho plánu, inspirovaného úspěšnou snahou Austrálie, by migranti zachránění ve Středozemním moři byli rovnou přepraveni do táborů v Tunisku a v Egyptě.

25. února 2015 - Parlament schválil jím navrženou novelu zákona, zakazující financování mešit a muslimských spolků ze zahraničí, ale také zavádějící vysokoškolské teologické studium islámu v Rakousku, právo na duchovní péči v armádě, ve věznicích nebo v nemocnicích.

Únor 2016 - Zahájil iniciativu, v jejímž důsledku zavřely své hranice migrantům Makedonie a Srbsko, fakticky se tak zastavil tok uprchlíků a migrantů přicházejících do Evropy po západní balkánské trase.

1. července 2017 - Stal se předsedou rakouských lidovců s úmyslem stranu zreformovat a dát jí charakter hnutí otevřeného i nečlenům. Jako podmínku si stanovil širší kompetence, chtěl mít možnost omezit vliv zemských organizací strany. Posléze inicioval uspořádání předčasných voleb.

15. října 2017 - Jím vedená kandidátka ÖVP podle odhadů zvítězila v parlamentních volbách s mírným náskokem před krajně pravicovou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ). Třetí je podle odhadů Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ).