Kubera: Žijme s vědomím, že slušnost není slabost

„Chovejme se k ostatním lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Hledejme to, co nás spojuje, i když jen to někdy těžké. Žijme podle hesla 'žít a nechat žít' a s vědomím, že slušnost není slabost,“ řekl předseda horní komory v projevu, který odvysílaly Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář.

„Stát nás považuje za služebníky, zdánlivě se o nás stará od narození až do smrti. Polovinu roku pracujeme pro stát, aby nám pak zejména před volbami něco vrátil. A když má málo, tak si půjčí,“ poznamenal Kubera. Bohužel některým lidem, kteří by byli nejraději, aby žil jejich život někdo za ně, a oni by ho zpovzdálí jen pozorovali, takový stav vyhovuje, dodal.

Předseda Senátu se pozastavil nad snahou státu mít své občany pod kontrolou státu a omezovat je přílišnými regulacemi, ať už jde o kuřáky nebo zákaz konzumace malého množství alkoholu před jízdou na kole. Kritizoval také nová unijní pravidla ochrany soukromí (GDPR) nebo trend smazávat rozdíly mezi mužem a ženou.

„Trvejme na tom, že ne chřástal polní a brouk páchník jsou pány tvorstva, ale že muž a žena a rodina v širším slova smyslu ční nad vším ostatním jako Mount Everest,“ dodal Kubera v premiérovém novoročním projevu druhého nejvyššího ústavního činitele.

Své novoroční poselství pak ve vysílání České televize přednesl také předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Večer Česká televize odvysílá rozhovor s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO).