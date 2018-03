Kim Čong-un jednal v Pekingu se Si Ťin-pchingem, mluvil o jaderném odzbrojení KLDR

Podle analytiků schůzka Kima se Siem potvrdila spojenectví Severní Koreje a Číny a posílila tím pozici KLDR před chystaným summitem s Trumpem s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Čína se zase ujistila, že nezůstane stranou nejnovějších diplomatických aktivit kolem KLDR, napsala agentura Reuters.

„Otázka denuklearizace Korejského poloostrova může být vyřešena, pokud Jižní Korea a Spojené státy odpoví na naše úsilí dobrou vůlí, vytvoří ovzduší míru a stability a přijmou progresivní, souběžná opatření k dosažení míru,“ řekl Kim na setkání se Si Ťin-pchingem.

Kimovi předchůdci ve funkci, jeho dědeček Kim Ir-sen a otec Kim Čong-il, v minulosti rovněž slibovali, že přestanou vyvíjet jaderné zbraně, ale tajně v nukleárních zbrojních programech pokračovali, což vyvrcholilo prvním severokorejským jaderným testem v roce 2006 za vlády Kim Čong-ila.

Při předchozích neúspěšných rozhovorech o denuklearizaci Korejského poloostrova Severní Korea uvedla, že by se mohla vzdát svého jaderného arzenálu, pokud USA stáhnou své vojáky z Jižní Koreje a odstraní takzvaný odstrašující jaderný deštník z Jižní Koreje a Japonska. USA mají od korejské války z let 1950-1953 na jihokorejském území rozmístěno 28.500 vojáků. Mnozí analytici jsou podle agentury Reuters přesvědčeni, že KLDR nadále zastává tento postoj, a pohlížejí velmi skepticky na to, že by se Kim vzdal jaderných zbraní, jež jeho rodina vyvíjí desítky let.

Čínská agentura napsala, že Kim byl v Číně od neděle do dneška (včetně dlouhé cesty vlakem) na neoficiální návštěvě na pozvání čínského prezidenta a doprovázela jej manželka. KLDR uvedla, že oba vůdci jednali mimo jiné o situaci na Korejském poloostrově a že Kim označil setkání za předěl ve zlepšování vzájemných vztahů. Podle vyjádření oficiální severokorejské agentury KCNA přijal Si Kimovo pozvání k návštěvě KLDR.

Bílý dům uvedl, že Čína informovala prezidenta Trumpa o průběhu jednání. „USA zůstávají v kontaktu s našimi spojenci Jižní Koreou a Japonskem. Vidíme tento vývoj jako další důkaz, že naše kampaň nejvyššího tlaku vytváří příhodnou atmosféru pro dialog se Severní Koreou,“ uvedl v prohlášení Trumpův úřad s odkazem na loňské zpřísňování sankcí či vyhrocené slovní výměny mezi Trumpem a Kimem.

O utajované návštěvě někoho z vysokých představitelů KLDR, jehož do sousední země dovezl obrněný vlak, informovala média již od pondělka; agentura Bloomberg hovořila přímo o Kimovi. Setkání mělo být podle znalců přípravou na chystané jednání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, s nímž se má severokorejský diktátor sejít koncem dubna. Jižní Korea dostane o pekingském setkání od Číny informace ve čtvrtek, uvedl Soul.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v poslední době se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

