Kdo smí koukat pod prsty: omezení zákona o svobodě informací prosazuje i Bradáčová

Prvním, kdo veřejně zvedl tohle nadmíru citlivé téma, je pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Tedy žena, která má na stole nejproblematičtější justiční kauzy. „Zdá se nám, že je zákon využíván k jiným účelům, než by měl sloužit. Subjekty jím prolamují informace, které jim jinak procesní předpisy nedovolují získat,“ uvedla při nedávné konferenci, kterou pořádala organizace Rekonstrukce státu.

Ač zní na první poslech osekání zákona o svobodném přístupu k informacím varovně, Bradáčová poukazuje na praxi, která se za téměř 17 let fungování zákona rozvinula. Sama o sobě je velmi zajímavá, stejně jako změny, které by měly v zákoně proběhnout. Zákon se stal totiž jednou ze základních zbraní v soudních sporech a podle Bradáčové je na zvážení, zda to tak poslanci a senátoři původně chtěli.

Jak je téma citlivé, lze lehce ověřit u tuzemských advokátů. Někteří o tématu nechtějí raději hovořit vůbec a jen málo z nich praxi za svých zkušeností přiznává. Jednou z oblastí, kde probíhá častý nájezd na informace, jsou veřejné zakázky, tedy smlouvy obcí, krajů či úřadů se soukromými subjekty. „Mám zkušenost, že v rámci soudního sporu došlo k využití znění smlouvy jednou stranou proti druhé. Došlo nejen k využití části informací, kterou si zákazník, konkrétně obec v rámci jednání vyjednala, ale současně došlo i k využití informací pro konkurenční nabídku,“ popsal advokát Jiří Matzner.

Konkrétnější být kvůli ochraně svých klientů nemohl. V konkurenčním boji se podle něj nejčastěji zákon využívá v oblastech IT, zdravotnictví či ekonomického poradenství. Ze svého pohledu je tedy pro úpravy zákona. „Co se týká úpravy, jsem přesvědčen, že touha zveřejňovat více a více informací prakticky limituje účinnou ochranu obchodních či ekonomických zájmů dodavatelů,“ míní.

Že zákon využívají, potvrzují i ostatní advokáti. Jsou ale proti jeho omezení. „Ze svého pohledu musím říci, že možnosti otevřené tímto zákonem jsme sami několikrát využili a nepovažujeme úpravu za nevhodnou nebo vyžadující urgentní změny,“ říká Šárka Gregorová, advokátka skupiny Schaffer & Partner. Proti je i Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel společnosti Kodap. „Jestliže nejde o informace, které by mohly ohrozit bezpečnost státu, má být především hospodaření s veřejnými financemi pod přirozenou kontrolou občanů,“ říká.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 11. prosince. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro