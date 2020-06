Jaké jsou vztahy mezi Čínou a východní Evropou? Limitované a nevyvážené, tvrdí výzkumníci

Čína v posledních letech akceleruje svou globální politiku, své zájmy má i ve východní a střední Evropě. Právě formát spolupráce 17+1, tedy 17 evropských států od Estonska po Severní Makedonii, je důležitou platformou pro formulování čínských zájmů v evropském prostoru.

Výzkumníci z deseti zemí pod vedením Ivana Karáskové z Asociace pro mezinárodní otázky provedli audit vztahů Číny se zeměmi ve východoevropském prostoru a v jeho sousedství. Zaměřili se vztahy Číny s 17 evropskými zeměmi, mezi kterými je i Česká republika, Bosna a Hercegovina nebo Polsko. Podle odborníků se v průběhu posledních osmi let se čínským zástupcům podařilo navázat propojené vztahy a provést další kroky, které vedly k ukotvení pozice v regionu a k určitému institucionalizování vztahů.

Navzdory pravidelnému setkávání všech států v hromadném formátu, neexistuje žádný společný přístup, který by evropské země aplikovaly vůči Číně. Na vzájemné vztahy měly vliv spíše jednotlivé postoje, které si každý stát definoval sám a uplatňoval po vlastní ose.

I když je čínská politika mnohdy asertivní a snaží se, aby se státy chovaly a vyjadřovaly dle čínských principů, tak v prosazování těchto pozic není u východoevropských států příliš úspěšná. Na základě analýzy dat výzkumníci uvádějí, že země nejsou vůči Číně vstřícnější, než je tomu zvykem v jiných regionech. Děje se tak pouze ve vzácných případech, jako je srbská či maďarská podpora konkrétních čínských aktivit.

Pro asijskou velmoc je prostor střední a východní Evropy určitou laboratoří, kde může testovat aktivnější stranickou politiku Komunistické strany Číny. Autoři auditu poukazují na to, že čínští komunisté úspěšné usilují o kultivací vztahů s politickými elitami evropských států.

Obáváte se rostoucího vlivu Číny? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Čína de facto do postsovětského prostoru přichází jako poslední ze světových mocností – Američané, západní Evropa i další silné světové ekonomiky již dávno navázali potřebné vztahy. Proto se mnoho států obává, že v případě těsnějších vazeb s čínskými představiteli, by mohla být v ohrožení dosavadní spolupráce s Američany, která je mnohdy považována z obchodních a bezpečnostních důvodů za klíčovou.

Možná i z těchto důvodů zůstávají obchodní vztahy s Čínou často za očekáváním. „Ani pro Čínu region střední a východní Evropy nepředstavuje nejdůležitějšího partnera. Obchodní vztahy zůstávají poměrně limitované a nevyvážené, což vede ke zvýšenému obchodnímu deficitu všech 17 zemí regionu s Čínou,“ konstatují výzkumníci.

Podle expertů jsou pro Čínu nejdůležitějšími partnery země V4 a Srbsko. Jako příklad lze uvést nedávné situaci, kdy čelní představitelé států vítali čínské dodávky ochranných pomůcek na letištích a zdůrazňovali důležitost čínské pomoci. „Evropská solidarita byla iluze, jediná Čína nám pomohla,“ uvedl při přistání čínského letadla srbský premiér Vučić. Čínská letadla vítala i česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem.

Naopak spolupráce na poli cestovního ruchu se dá podle výzkumníků považovat za úspěšnou. Čína také nadále pokračuje v zakládání Konfuciových institutů, které mají šířit povědomí o kultuře, společnosti a čínské politice. Podle expertů by na to jednotlivé vlády měly reagovat rozvojem projektů zaměřujícím se na výzkum Číny, čímž by se měl omezit vliv Kofuciových institutů na veřejnou debatou o čínských reáliích.

Podle expertů vzájemné vztahy trpí absencí shody na přístupu celé EU k Číně. Právě o to se má pokusit Angela Merkelová během německého předsednictví Evropské rady, současná situace tomu však zcela nepřeje. Výzkumníci se také domnívají, že by se Unie měla více snažit o integraci západního Balkánu do svých struktur, aby tím vyvážila právě čínský vliv.