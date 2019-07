Jak vyléčit lékárny: stát se snaží zabránit lokálním výpadkům léků

Dnes není výjimkou, že přijdete s receptem do lékárny, ale lék přesto nedostanete. Vyprodal se, nebo ho distributor do lékárny vůbec nedodal. Čeští pacienti proto musejí mnohdy akceptovat náhražky, které nemusejí být tak účinné. Stát chce situaci razantně vyřešit změnou zákona o léčivech. Novela z dílny ministerstva zdravotnictví, která právě prošla připomínkovým řízením a měla by být zařazena na program jednání v Poslanecké sněmovně, zavádí takzvaný emergentní systém distribuce léků. Ten nově přesouvá odpovědnost za dostupnost léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění od distributorů na výrobce.

Ministerstvo zdravotnictví si od něj slibuje, že zabrání lokálním výpadkům léků, protože každá lékárna bude mít možnost objednat lék, k němuž se nemůže dostat přes distributory, přímo od výrobce.

Zároveň ministerstvo v novele zavádí regulaci reexportů, podle níž by hrazené léky na recept mohl reexportovat jen výrobce nebo jím určený distributor. Toto opatření má zabránit nekoordinovanému vývozu léků do zahraničí. Výrobce nebo jím určený distributor by musel vždy nejdříve vyhodnotit, zda je pro české pacienty léků dostatek, teprve pak by mohl přípravek exportovat.

Výrobci navíc novela ukládá povinnost, aby lékárně, která shání lék pacientovi, dodal požadovaný přípravek do dvou pracovních dnů od doručení objednávky. Je třeba zdůraznit, že navrhovaná úprava se týká pouze zajištění dostupnosti léků na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Volně prodejných léků se novela netýká.

Malí vs. velcí

Emergentní systém distribuce léků tak, jak jej navrhuje zavést ministerstvo zdravotnictví, rozděluje hráče na trhu do dvou názorově nesmiřitelných skupin.

Zatímco s ministerstvem souznějí velcí distributoři, asociace farmaceutických firem a řetězce lékáren, velmi kritické k němu naopak jsou organizace reprezentující nezávislé lékárníky.

Lékárníci zastoupení komorou emergentní systém odmítají zejména proto, že předpokládá dvojí návštěvu pacienta – první s receptem a následně vyzvednutí léku. „Podle nás je novela zbytečná. Přinese lékárnám více administrativy a neřeší to základní. Drtivá většina výpadků léčiv je způsobena tím, že výrobce vůbec nedodá potřebné množství do České republiky,“ tvrdí prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Mnohem důležitější než zavedení nového emergentního systému je podle Chudoby lepší informovanost o aktuální nedostupnosti léků a důslednější vymáhání jejich dodávek státem za současných zákonných podmínek. „Státní úřad pro kontrolu léčiv by měl být daleko důslednější a zkoumat každý důvod výrobců, proč nedodali daný lék do České republiky,“ doplňuje Chudoba.

Lékárníci navíc upozorňují, že návrh emergentního systému z dílny ministerstva zdravotnictví může být v rozporu s evropským právem. Podobný systém už totiž funguje na Slovensku a aktuálně je napaden u tamních soudů. Navrhovaná úprava takzvaných reexportů totiž stanovuje zakázaná množstevní omezení vývozu, která jsou v rozporu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Ta je přitom podle české ústavy nadřazená českým zákonům.

Ministerstvo navrhuje, aby do zahraničí mohl lék vyvézt pouze držitel rozhodnutí o registraci tohoto léku, který je zároveň držitelem distribučního oprávnění, anebo jím písemně pověřený distributor. Toto ustanovení už kvůli rozporu s evropským právem kritizoval antimonopolní úřad. „I v České republice hrozí podobné žaloby, které jsou již na Slovensku v běhu, neboť sama Evropská komise doporučila stěžovatelům obrátit se na národní soudy, protože slovenský emergentní systém není v souladu s evropským právem,“ varuje statutární ředitel Asociace evropských distributorů léčiv Jan Šimon. Podle něj je emergentní systém „pouhou zástěrkou k upevnění pozic největších distributorů, což by ve výsledku vedlo ke zvýšení cen léčiv a k likvidaci menších nezávislých lékáren“.

Ministerstvo zdravotnictví takové výtky odmítá a ujišťuje, že se návrh může ještě hodně proměnit během projednávání ve sněmovně.

