Finanční správa nebude firmy zbytečně zatěžovat, slibuje nová ředitelka Richterová

„Rozhodně není cílem Finanční správy ČR komplikovat podnikatelům jejich práci, ale bez výběru daní by to nefungovalo v žádném státě. Finanční správa se bude snažit podnikatelům co možná nejvíce vyhovět a neztěžovat jim práci nadbytečnými administrativními úkony,“ uvedla Richterová.

Svaz podporuje boj finanční správy proti daňovým únikům. „Upozornili jsme ale novou generální ředitelku GFŘ, že v poslední době vzrostl počet případů daňových kontrol, které firmy demotivují,“ uvedla generální ředitelka svazu Dagmar Kuchtová.

Svaz se s finanční správou dohodl na uspořádání společných školení za účasti podnikatelů, odborné veřejnosti a finančních správců k novele zákona o daních z příjmů v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj.

„Velmi vítáme, že jedním ze záměrů nové generální ředitelky je, aby finanční správa vybírala ke kontrole daňové subjekty sofistikovaně na základě předchozí analýzy dat o firmách, která má finanční správa k dispozici,“ dodala Kuchtová.

Richterová ve funkci nahradila na konci roku Martina Janečka, který na začátku listopadu požádal o odvolání. Finanční správa pod Janečkovým vedením čelila kritice kvůli údajnému nadužívání takzvaných zajišťovacích příkazů, kterými může blokovat majetek firem podezřelých z nezaplacení daně. Kritiku nedávno vyvolal také postup Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, který podle médií kvůli kontrole elektronické evidence tržeb vyzval k podání informací o svatební hostině téměř stovku novomanželů.

Čtěte také: