E-mailový účet jen s telefonním číslem. V Rusku se chystá další nástroj na kontrolu internetu

Senátoři Andrej Klišas a Ljudmila Bokovová předložili horní komoře parlamentu návrh zákona, podle kterého by poskytovatelé internetových služeb museli po uživatelích vyžadovat propojení jejich e-mailových účtů s osobním telefonním číslem. „Využívání e-mailových služeb by mělo být umožněno jen identifikovaným uživatelům,“ píše se v návrhu zákona. Podle autorů je to potřebné například kvůli boji s terorismem či šíření falešných bombových hrozeb.

Podle viceprezidenta internetové společnosti Mail.ru Vladimira Gabrieljana je připravovaný zákon „nevhodný a přehnaný“, píše agentura Bloomberg. Gabrieljan upozorňuje na to, že bude znamenat potíže a nepříjemnosti pro uživatele a navíc diskriminuje ruské poskytovatele internetových služeb, protože by se nevztahoval na zahraniční společnosti.

Problematická může být už samotná implementace restriktivního nařízení. „E-mail je otevřený systém,“ řekl Karen Kazarjan, analytik Ruské asociace elektronické komunikace. „Uživatel může poslat zprávu náhodně, za využití jakéhokoliv serveru. Kdyby bylo možné regulovat e-maily, neexistoval by žádný spam či phising.“

Návrh zákona musí projít schvalovacím procesem přes tři slyšení v dolní komoře Parlamentu, následně jej musí schválit Senát a poté se pod něj podepsat prezident Vladimir Putin.

Pokud by prošel, představuje navrhovaný zákon další nástroj státu na stále sílící kontrolu internetu. Klišas a Bokovová už stojí za zákonem, který zajišťuje, aby internetový provoz proudil výhradně přes domácí servery, což podle kritiků usnadňuje blokování obsahu.

V březnu zase ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který trestá média i jednotlivce za šíření „falešných zpráv“ či urážek ruských politiků. Operátoři zase od loňského roku musejí uchovávat záznamy telefonních hovorů a internetovou historii uživatelů po dobu až půl roku.

Letos v únoru informoval deník Vědomosti o tom, že ruská pobočka společnosti Google začala mazat výsledky vyhledávání stránek, které zakázal ruský cenzurní úřad Roskomnadzor. Podle něj Google odstranil z vyhledávače okolo 70 procent všech odkazů na stránky z oficiálního seznamu cenzurního úřadu.

