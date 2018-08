Dusno na dráze: boj o dozorčí radu nabírá na obrátkách

Jednání rady svolal jeden z jejích nových členů, bývalý ministr dopravy a nynější vysokoškolský pedagog Petr Moos. Dozorčí radu podle stanov ČD svolává buď předseda, což v tuto chvíli není možné, nebo řadový člen na základě vážného důvodu. A to prý Petr Moos neudělal. On sám to ovšem považuje za snahu znevěrohodnit důležité jednání. „O tom, kdo bude řídit radu, chceme hlasovat hned na začátku. Pokud s tím bude většina souhlasit, vše bude podle stanov,“ řekl Euru Petr Moos.

On sám je favoritem na křeslo předsedy dozorčí rady, nechtěl se k tomu ovšem vyjadřovat. Podle informací Eura je ve hře ještě jméno Jana Štrofa z ANO, politického náměstka ministra dopravy a bývalého člena ČSSD. Štrof se angažoval na pražské komunální scéně, působil například v Pražských službách či Dopravním podniku.

Změny v Českých drahách bývají považovány za ztělesnění sporu mezi šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem a druhým mužem hnutí Jaroslavem Faltýnkem. Faltýnek na sebe upozornil například připravovanou transakcí s akciemi ČD Telematika, na které mohl vydělat stovky milionů korun jeho známý, olomoucký miliardář Pavel Hubáček. Obchod zarazil ministr Ťok na poslední chvíli.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a již zmíněný ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek. Spolu s Ferancem řídící výbor odvolal Jana Harta, Antonína Tesaříka, Tomáše Révezse a Milana Kucharčíka.

Ťok řekl, že chtěl dozorčí radu obměnit už dříve, ale čekal na vyslovení důvěry vládě. Do rady dosadil odborníky, nikoliv členy na základě politického zadání, uvedl. „Potřebujeme profesionální manažery, kteří se dobře připraví na liberalizaci železniční dopravy, ke které jsme vázáni evropským železničním balíčkem. Změnou dozorčí rady zároveň postupně plníme vládní programové prohlášení, že mají být České dráhy řízeny efektivně a že musí fungovat jako apolitický subjekt,“ uvedl ministr.

