Digitalizace úřadů pokračuje. Služby státu mají být za pět let online, slibuje Babiš

Jako příklad správné cesty při pokračující digitalizaci zmínil zákon o právu na digitální službu. Zákon totiž nedávno získal podporu napříč poslaneckými kluby, vlády a komerčního sektoru. Zákon má kromě práva občanů na digitální službu zavést i povinnost státních orgánů takové služby poskytnout. „Zákon stanovuje povinnost udělat do jednoho roku katalog služeb, následně do čtyř let poskytovat občanům a firmám všechny služby online a zároveň všechny formuláře předvyplněné bez nutnosti návštěvy úřadu,“ řekl Babiš.

Podle něj by občané měli mít možnost komunikovat se státem z domova či kanceláře, aby nemuseli chodit na úřady. K tomu již mají například datové schránky, které využívají státní úřady, řada firem a živnostníků.

„Když se občané rozhodnou pro on-line vyřízení, tak by měli být schopni udělat všechno od začátku do konce. Na to se chceme soustředit,“ řekl premiér.

Vládní strategii Digitální Česko, kterou v závěru roku chválila vláda, označil za hlavní dokument řídící digitalizaci státní správy a podle něj by postupně měla nahradit obdobné existující strategie. „Pokud budeme podporovat vědu, inovace, výzkum, a to všechno provázané s digitálním státem, jsme na nejlepší cestě být zemí, kde se opravdu dobře žije,“ řekl Babiš.

Podle něj je dobrým příkladem spolupráce státu a soukromého sektoru využití bankovní identity pro přihlášení se k on-line službám státu. „Do portálu občana se budeme moci jednoduše přihlásit přes údaje, které využíváme pro vstup do on-line bankovnictví. Mám dojem, že se při budování systému služeb státu často zapomínalo na samotné občany. Přitom věci, které jsou jednoduché, se užívají mnohem příjemněji a více,“ uvedl předseda vlády.

Dvoudenní konference ISSS se účastní přes dva tisíce odborníků, hlavními tématy jsou e-government, elektronická identita občana, kybernetická bezpečnost, transparentnost veřejné správy, chytrá města a regiony, elektronizace zdravotnictví a digitalizace stavebního řízení. V plánu je zhruba 200 přednášek a diskusí, ve výstavní části se představí přes 100 dodavatelů technologií a různých internetových služeb. Konference nabízí i vyhlášení různých soutěží, večer budou známi vítězové klání o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb nebo o nejlepší webovou prezentaci knihovny Bilblioweb.

