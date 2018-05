Další pohádkové zakázky advokáta Hlíny: „Známe se dlouho,“ říká exstarosta, který smlouvy podepsal

Hlína kromě Jeseníku úzce spolupracuje i s pražským magistrátem a pražským dopravním podnikem, kde se účastní jednání představenstva a má tu podepsané smlouvy v hodnotě minimálně osmi milionů korun. Je také dlouholetým blízkým spolupracovníkem šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Na těch smlouvách pana Hlíny s městem Jeseník jste podepsán vy jako starosta. Je možné říct, na základě čeho jste tu advokátní kancelář vybrali?

Jasně. Tam to bylo tak, že v roce 2014 jsem nastoupil a byl problém s tím, že se rozpadalo právní oddělení, odcházeli někteří městští právníci. Byl velký problém sehnat právníka, který vám to půjde dělat do Jeseníku za určitých limitních finančních podmínek. My jsme doplnili ty chybějící kapacity externí firmou a to byla kancelář pana Hlíny. Ale je tam více právních firem.

Předpokládám, že kancelář pana Hlíny získala za poslední roky od Jeseníku zdaleka nejvyšší počet zakázek.

My jsme místo těch dvou právníků sehnali právníka na poloviční úvazek a ten zbytek jsme museli vykrýt tímto způsobem. V součtu to vychází určitě levněji, než kdybychom platili dva právníky na plný úvazek.

Zeptám se ještě jednou: Na základě čeho byla ta advokátní kancelář vybrána?

Já už si skutečně nepamatuju, jak to bylo. V podstatě jsme dostali nějakou nabídku. Tu kancelář jsme využívali už od roku 2015.

Vy si skutečně nevzpomínáte, na základě čeho jste tuto advokátní kancelář vybrali?

To nevím.

Kdy jste se poprvé setkal s panem Hlínou?

S panem Hlínou jsem se samozřejmě potkal.

A pamatujete si, kdy poprvé nebo kdo vás představil?

Manželka pana Hlíny je z Jeseníku. Někde jsme se potkali, co já vím.

Manželka pana Hlíny tedy doporučila svého manžela?

Ne, ta nikoho nedoporučila. Je tam nějaká vazba na to město i z toho titulu, že tam má manželku. Tak se tam nějak pohybuje.

Počkejte. Vy jste podepsán pod těmi smlouvami, schvaloval jste je, tak přece musíte vědět, jak se pan Hlína dostal k vám do kanceláře.

S panem Hlínou jsme se potkali, normálně, tak, jak to funguje. Proběhly vizitky, domluvili jsme se na schůzce a tak dále.

Pamatujete si, kde jste se setkali nebo kdo vás představil?

Ne, to si nepamatuju.

Nebyl to náhodou pan Faltýnek?

Pan Faltýnek? Ne, to myslím, že ne.

Myslíte nebo víte?

To vím. Já pana Hlínu znám déle než pana Faltýnka.

Jak dlouho se znáte?

Několik let.

Ještě tedy z doby, než jste vstoupil do politiky?

Jo.

Takže vy jste se na pana Hlínu nějak obrátil poté, co jste vstoupil do politiky a stal jste se starostou Jeseníku v roce 2014?

Neobrátil jsem se na něj. Prostě tam došlo k nějakému neformálnímu setkání. Tak se bavíte s lidma, víte, že on je právník a že město potřebuje právníka.

Tak jste ho požádal, jestli by nepracoval pro město?

Já jsem ho nepožádal. Vyvstaly nějaké okolnosti, kdy město potřebovalo právní služby.

Tak jste udělali výběrové řízení a pan Hlína to vyhrál?

Asi jo, já už nevím, jak to bylo.

Předpokládal bych, že to víte.

Já si nemůžu pamatovat všechno.

Já mám informace z Jeseníku, že tam výběrové řízení nebylo.

Nevím, tam jsou nějaké limity, podle kterých se musí dělat výběrové řízení a tak dále.

Řada těch smluv je v hodnotě 49 999 korun, tedy pod 50 tisíc, kdy je možné zadat objednávku přímo konkrétnímu advokátovi.

Tak tam je nějaká směrnice do 50 tisíc. Nepamatuju si, jak to bylo.

