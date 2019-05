Zdanění firemních příjmů v Česku patří k nejvyšším v Evropě, překonává i Francii

Už teď je podíl zdanění firemních příjmů vyšší než v kterékoli ze sousedních zemí. Je kupříkladu pozoruhodné, že Francie, jejíž představitelé hovoří o daňovém podbízení nových členských zemí minimálně od doby jejich vstupu, ve skutečnosti vybírá od firem pouhá 4,5 procenta celkového daňového výnosu. Oproti tomu v Česku má zdanění příjmů právnických osob na celkových výnosech podíl skoro trojnásobný, 11 procent.

Celkový daňový výnos k HDP (v %)

I když to přepočteme s přihlédnutím k tomu, že Francouzi mají neobyčejně vysokou daňovou kvótu (vybrané daně v poměru k HDP), je rozdíl pořád hodně velký: v Česku daň z příjmů právnických osob vynese ekvivalent 3,84 procenta HDP, ve Francii 2,08 procenta.

Podíl daně na celkovém daňovém výnosu (v %, 2016)

Zvláštní, když už za Ludvíka XIV. spravoval francouzské daně tak zkušený praktik, jako byl Jean Baptiste Colbert. To od něj je ten proslulý výrok: „Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením.“ Koneckonců nezáleží na tom, jakou sazbu „napálí“, ale kolik nakonec doopravdy vybere, protože to bude moci utratit. Zbytek je politika, zaměřená na průměrně dezorientované voliče.

