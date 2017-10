Čínské komunisty dál vede prezident Si. Svého nástupce zatím neurčil

Komunistická strana Číny zároveň opustila nedávný precedens a nezahrnula do sedmičlenného stálého výboru jasného nástupce na nejvyšší funkci. Všem členům výboru je přes 60 let, přičemž se čekalo, že nástup nějakého padesátníka by mohl ukázat na Siova potenciálního náhradníka.

„Beru své znovuzvolení nejen jako podporu svého díla, ale také jako povzbuzení, které mě přiměje k tomu, abych dál šel kupředu,“ prohlásil 64letý Si.

Si výrazně posílil svou pozici již v úterý, když delegáti sjezdu Komunistické strany Číny schválili zařazení ideologie prezidenta do stanov strany. Ideologie žádného jiného čínského vůdce během jeho úřadování s výjimkou Mao Ce-tunga do komunistických stanov spolu s jeho jménem zahrnuta nebyla.

Podle agentury AFP to naznačuje, že prezident Si, který vedle nejvyšší funkce ve státě a ve straně má i vrchní velení v armádě, si bude chtít udržet moc i po novém pětiletém mandátu.

V úterním projevu na závěr sjezdu Si Ťin-pching slíbil svým krajanům v horizontu roku 2050 novou éru čínského socialismu, ale bez naděje na politickou liberalizaci stávajícího systému.

Pět odcházejících členů, včetně protikorupčního šéfa Wang Čchi-šana, prezidentova důležitého spojence, nahradí Li Čan-šu, Čao Le-ťi, Chan Čeng, Wang Chu-ning a Wang Jang.

Podle americké televize CNBC někteří investoři doufají, že s potvrzeným mocenským postavením Si nyní bude moci prosadit odvážné ekonomické a finanční reformy, které uchrání hospodářství před šokem. Pokračující úsilí o rozsáhlé změny brzdily obavy o sociální stabilitu a z konfliktů zájmů.

Podle sinologa Jeana-Pierrea Cabestana z baptistické univerzity v Hong Kongu se Si nechce s nikým dělit o moc. „Nechce mít někoho, kdo by mu dýchal za krkem s přípravou nástupnictví,“ řekl agentuře AFP. „Chce udržovat tlak na všechny a užívat si moci dalších pět nebo deset let, aniž by si svázal ruce,“ dodal.

