Čína odrazuje od cest do Austrálie, prý kvůli diskriminaci Asiatů

Čína doporučuje svým občanům, aby necestovali do Austrálie. Odůvodňuje to tím, že v Austrálii v souvislosti s pandemií covidu-19 přibylo případů rasové diskriminace Asiatů a útoků na ně. Agentura AP však uvádí, že se Peking spíše snaží Austrálii trestat za to, že žádá vyšetřování vzniku současné pandemie.

Na internetových stránkách čínského ministerstva kultury a turistického ruchu se v pátek večer objevila informace, že úřad „doporučuje čínským turistům, aby byli ve zvýšené míře opatrní a vyhnuli se cestám do Austrálie“.

Čína už prakticky znemožnila dovoz australského ječmene na svůj trh, když na něj uvalila více než 80procentní cla za to, že Austrálie údajně porušila pravidla Světové obchodní organizace (WTO) tím, že dotovala produkci této plodiny a prodávala ji do Číny za cenu nižší než výrobní náklady. Čínské úřady také zakázaly dovoz hovězího ze čtyř největších australských jatek. Australský ministr obchodu Simon Birmingham tento týden řekl, že jeho země si nepřeje obchodní válku s Čínou, ale že Peking dělá chyby ve výkladu pravidel WTO.

AP připomíná, že Austrálie se zařadila mezi země, které se snaží prosadit mezinárodní vyšetřování původu pandemie covidu-19 a reakcí na ní. Koronavirus se objevil koncem loňského roku v čínské centrální provincii Chu-pej. Peking odmítá obvinění, že by jeho opatření proti australskému ječmenu a hovězímu nějak souvisely se výzvami Austrálie k objasnění vzniku pandemie. Nicméně AP podotýká, že Čína pravidelně znemožnění přístupu na svůj obrovský trh používá jako nástroj pro potrestání zemí, s nimiž vede spory.

Světová zdravotnická organizace (WHO) přislíbila, že povede nezávislé vyšetřování ohledně toho, jak si vedla v reakci na šíření viru. Nicméně nebude se to týkat citlivých otázek, jako je třeba původ nového koronaviru, píše AP.

Čínský velvyslanec v Austrálii v rozhovorech s tamními médii vyhrožoval, že pokud australská vláda bude na vyšetřování tlačit, může Peking vyhlásit bojkot turistických cest do Austrálie, australského vína, hovězího a dalšího zboží.

Čína je nejdůležitějším trhem pro australské hovězí a nakupuje také největší množství australského ječmene.