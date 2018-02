Bývalý gruzínský prezident Saakašvili byl po zatčení v Kyjevě deportován do Polska

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili, který vedl opoziční hnutí a demonstrace v Kyjevě, byl dnes v ukrajinské metropoli zatčen a následně deportován do Polska. Podle nich nejde o zbavení se nepohodlného opozičního politika, ale o navrácení Saakašviliho do země, odkud se na Ukrajinu dostal, a to při porušení ukrajinských zákonů. Politikovo zadržení následovalo poté, co se odmítl dostavit na prokuraturu k výslechu, který se měl týkat jeho vyhoštění.