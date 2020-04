Bude mít Čína kvůli koronaviru problémy? Chystá se mezinárodní žaloba

Kvůli koronaviru je ve hře několik žalob na čínskou vládu o kompenzaci ekonomických dopadů pandemie. Vzhledem k mezinárodně uznávanému principu státní suverenity mají ale jen mizivou šanci uspět.

Pandemie koronaviru spolu s ekonomickými dopady epidemiologických opatření roztáčí spirálu ekonomické krize. Zejména ve Spojených státech roste dramaticky nezaměstnanost, situace dopadá na podniky a firmy, přičemž celkové škody šplhají do miliard dolarů.

Zřejmě tak bylo jen otázkou času, kdy se objeví právní snahy ze strany poškozených podnikatelů či firem se na domnělém viníkovi opatření domoci finančního odškodnění. Žalob tohoto typu je v současnosti hned několik.

Právní akci proti čínské vládě v souvislosti s koronavirem spustila skupina amerických právníků zastoupených advokátní kanceláří Berman Law Group z Miami, v níž mimo jiné pracuje bratr současného prezidentského kandidáta demokratické strany Joe Bidena. Berman Law Group před třemi lety na Číně vysoudila 1,2 miliardy dolarů (zhruba 30 miliard korun) ve sporu vedeném kvůli vadným stavebním materiálům. Nyní chtějí od čínské vlády, kterou viní z toho, že epidemii v počátcích zanedbala a pokusila se ji utajit, získat jako odškodnění biliony dolarů. Žaloba zahrnuje nároky údajně koronavirovou pandemií poškozených subjektů (jednotlivců a firem) z celkem čtyřiceti zemí a byla podána v březnu ve státě Florida.

Druhým právním krokem, který odstartoval o měsíc později, je žaloba jménem amerických pracovníků na Čínu, rovněž podána orgánům na Floridě. Zdravotníci viní Čínu nejenom ze zanedbání epidemie, manipulace statistiky a tajení faktů, ale i ze snah o hromadění zdravotnického materiálu jako jsou roušky nebo ochranné brýle, které jsou v boji proti covid-19 pro ty v první linii zcela zásadní.

Ve hře je ovšem ještě jedna žaloba proti čínskému režimu, kterou připravuje izraelská právní kancelář Shurat HaDin. Ta se po světě převážně věnuje tomu, že zastupuje oběti teroristických útoků. Podle izraelských právníků snese nezodpovědné chování Číny ve vztahu k epidemii a její zanedbání srovnání právě se záměrným terorismem. Šéf firmy Aviel Leitner uvedl, že žalobu podá kancelář rovněž ve Spojených státech amerických a to z důvodu, že „většina ostatních zemí se bude obávat ekonomické velikosti Číny a její případné odvety“. Kromě toho se objevila i výzva, aby Spojené národy zahájily vyšetřování toho, jak koronavirus ve Wu-chanu propukl a šířil se po světě až závratnou rychlostí, píše britský Daily Mail.

Za výzvou stojí přední britský právník specializující se na lidská práva Geoffrey Robertson. Robertson pracoval v minulosti pro OSN jako soudce. Podle jeho názoru představovaly dopady neschopnosti vypořádat se s virem v jeho raném stádiu pohromu. Informace kolem viru rovněž rozmělňovala propaganda a snaha nabírat politické body. Čína by v případě, že odmítne vysvětlit, jak epidemie ve Wu-chanu vznikla a proč se ji nepodařilo včas zastavit, mohla čelit odporu ze strany mezinárodního společenství a možná i přímo ekonomickým sankcím, míní Robertson.

Nejasnosti panují kolem toho, zda mohou žaloby tohoto druhu na Číně skutečně něco vymoci. Podle Stephena L. Cartera, sloupkaře agentury Bloomberg a profesora práva na univerzitě v americkém Yale, je nárok žaloby tohoto druhu velmi problematický.

Carter sice špatný přístup Číny ve vztahu ke koronaviru nepopírá, právně je podle něj ovšem čínská vláda chráněna mezinárodně uznávanou doktrínou státní suverenity. „Národní státy jsou proti žalobám tohoto typu imunní,“ píše Carter. Jinými slovy čínská vláda nemůže být souzena americkými soudy a podle amerického práva. Podle verdiktu amerického nejvyššího soudu nemusí na takové kroky ani odpovídat, zmiňuje Carter.

Existuje ale i opačný názor. Podle neokonzervativního think tanku Henry Jackson society by Peking v případě prokázání obcházení mezinárodních dohod ve vztahu ke koronaviru mohl být povinen ke kompenzacím ve výši bilionů dolarů. Jenom Británie by si podle odhadů organizace od Číny moha přijít na 351 miliard liber, informovaly The Times.

