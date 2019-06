Až 40 tisíc Ukrajinců ročně. Vláda zdvojnásobila limit pro gastarbeitery

ilustrační foto Autor: Martin Pinkas, Euro

Do českých firem bude moci přijít dvojnásobný počet Ukrajinců se zaměstnaneckými kartami než doposud. Ročně to má být místo 19 600 až 40 tisíc lidí, rozhodla vláda. Minimální mzda ukrajinských pracovníků by měla být na 1,2 násobku zaručené mzdy. Mělo by to zaručit, aby nebyli z trhu práce vytlačováni čeští zaměstnanci. Podle Hospodářské komory ale nové mzdové kritérium ztíží pozici především malým podnikům.