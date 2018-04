Auta, letadla, potraviny. Čína chce uvalit 25procentní clo na stovku amerických výrobků

Čínské ministerstvo obchodu dále uvedlo, že krok Spojených států, tedy uvalení cla na 1300 čínských výrobků, také napadne u Světové obchodní organizace (WTO). Americké opatření je podle Bílého domu reakcí na údajné čínské krádeže amerického duševního vlastnictví.

„Spojené státy nevedou s Čínou obchodní válku, tu už dávno prohráli nekompetentní hlupáci, kteří dříve USA zastupovali,“ popřel dnes americký prezident Donald Trump na twitteru, že Washington a Peking vedou obchodní válku. Na počátku měsíce ovšem prezident poté, co nařídil uvalení cel na dovoz hliníku a oceli, na twitteru napsal, že obchodní války jsou „dobré“, prý „se dají snadno vyhrát“.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!