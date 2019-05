Západní anabáze Kellnera a Šmejce: Air Bank chystá expanzi do Německa

V českém bankovnictví se jedná o ojedinělý jev. Banka s českým kapitálem nejen že expanduje do zahraničí, ale navíc na poměrně obtížný trh našich západních sousedů do Německa. „Potvrzuji, že to bude retailová banka, která vychází z konceptu Air Bank, jak ji znáte z České republiky, a navazuje na něj,“ řekl webu Euro.cz ředitel komunikace skupiny Home Credit Milan Tománek.

Banka zatím vystupuje pod pracovním názvem Air Bank, nicméně podle Tománka může nakonec příští rok vystupovat pod jiným jménem. „Pokud se nám podaří dodržet projektový plán, mohla by banka uvítat první klienty v Německu někdy v dubnu či květnu v roce 2020,“ dodává Tománek.

Banku vede bývalý šéf Air Bank v Česku Erich Čomor, který je rovněž jednatelem české firmy ABDE Holding, která ovládá německou firmu Innoble, pod niž německá Air Bank spadá. ABDE Holding disponuje zatím kapitálem 50 milionů korun, který bude zřejmě v přípravném roce pokrývat mzdy zaměstnanců, základní infrastrukturu, pronájem prostor, apod. Holding patří do nizozemské Home Credit Group, která patří miliardářům Kellnerovi a Šmejcovi.

Německá entita Air Bank už má vedení, do něhož kromě Čomora patří například šéfka HR Daniela Razimová či Martin Fiala, který bude odpovídat za IT. Vedení doplňují i němečtí manažeři. V Německu se chce Air Bank od konkurence odlišit stejně jako v Česku – větší uživatelkou přívětivostí.

V minulosti uvažovala Air Bank o expanzi na východ, do zemí, kde působí i splátková společnost Home Credit. Nakonec ale zvolila sousední německý trh. Banka v Česku v roce 2018 vykázala čistý zisk 1,4 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 139 procent. Počet klientů banky meziročně vzrostl o více než 76 tisíc na 673 407. Air Bank v loňském roce nabídla nové služby, jako jsou platby mobilem, kontokorent, půjčka v mobilu či odměny za placení. Bilanční suma banky činila 112,4 miliardy korun. Licenci k působení v Česku získala Air Bank na konci května 2011.

