1. Londýn, 4955

V Londýně žije podle The Wealth Report 4955 lidí, kteří spadají do kategorie velmi bohatých, to znamená, že jejich majetek převyšuje 30 milionů dolarů. I přes hrozbu brexitu je Londýn pro bohaté stále největším lákadlem v globálním měřítku. Za posledních pět let se tu počet boháčů zvýšil o 582. Plusem je rozmanitost investičních příležitostí.