Branson žádá vlády o pomoc se záchranou svých aerolinek. Za půjčku chce ručit ostrovem

Zoufalá doba si žádá zoufalá řešení, chtělo by se říct. Jak jinak si totiž vysvětlit záměr miliardáře Richarda Bransona, který ve snaze zachránit své letecké společnosti Virgin Atlantic a Virgin Australia před bezprostředním krachem požádal vládu v Londýně a Canbeře o poskytnutí finanční podpory. Jako záruku toho, že poskytnutý úvěr oběma zemím splatí, nabídl svůj karibský ostrov Necker Island.

Sám Branson již do své firmy Virgin Group, která se v důsledku pandemie způsobené nebezpečným koronavirem ocitla ve velmi tíživé situaci, napumpoval v uplynulých dnech podle zpravodajského webu CNN částku 250 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun. Jak se ale zdá, ani to nestačí.

Mají-li jeho aerolinky současnou krizi přežít, bude podle něj potřeba do nich zainvestovat znovu. Pakliže by se tak nestalo a letecký dopravce zanikl, je devětašedesátiletý miliardář přesvědčen o tom, že by došlo k významnému narušení hospodářské soutěže.

„Pokud Virgin Australia zmizí, bude mít Qantas na australském nebi monopol,“ cituje CNN Bransona. „Realita této bezprecedentní krize je taková, že mnoho aerolinek po celém světě bude vládní podporu potřebovat, a mnoho z nich se jí už dočkalo. Bez ní tu nezbude žádná konkurence, zaniknou stovky tisíc pracovních míst a společně s nimi přijdeme i o důležité dopravní spojení a (společnosti) s obrovskou ekonomickou hodnotou,“ dodává.

Protože ale podle deníku Financial Times přinejmenším u britské vlády se svou žádostí o půjčku v celkové výši 500 milionů liber (zhruba 15,5 miliardy korun) napoprvé neuspěl, rozhodl se změnit vyjednávací taktiku. V rámci nově podané žádosti proto nabídl, že se za poskytnutý úvěr zaručí ostrovem Necker Island, který vlastní od konce sedmdesátých let minulého století a na němž dlouhodobě žije.

Žádné příjmy, zato obří výdaje

Branson, jenž byl v roce 2000 vyznamenán Řádem britského impéria, doufá, že se mu tímto gestem podaří příslušné autority přesvědčit a jeho žádosti bude napodruhé již vyhověno, protože v opačném případě je podle něj současná situace z dlouhodobého hlediska jednoduše neudržitelná.

„Aktuální výzvou je to, že žádné peníze nevyděláváte, ale i tak jich musíte spoustu vynakládat,“ vysvětluje majitel Virgin Group, která po celém světě zaměstnává na 70 tisíc lidí.

Pod náporem kritiky

Sám miliardář nicméně ve Velké Británii čelí v posledních dnech právě v souvislosti s onou potenciální půjčkou nebývale ostré kritice. Mnozí mu totiž vyčítají, že zatímco o peníze se svoji rodnou zem požádat nezdráhá, daně se mu platit nechce, neboť své osobní příjmy vykazuje na Britských panenských ostrovech, jichž je Necker Island součástí a které patří mezi daňové ráje.

Pověstný olej do ohně pak přilil začátkem dubna, když právě sem podle agentury Bloomberg převedl akcie části svého impéria o celkové hodnotě 1,1 miliardy dolarů (cca 27,5 miliardy korun) spojené s dceřinou firmou Virgin Galactic.

Branson se vůči tomu však ohradil a zdůraznil, že on ani jeho žena „neopustili Británii z daňových důvodů, ale protože se do překrásných Britských panenských ostrovů, a zejména do ostrova Necker Island jednoduše zamilovali“. Kritika je podle něj neoprávněná i kvůli tomu, že ostatní jeho firmy daně ve Velké Británii i nadále platí a že na rozdíl od mnoha jiných společností nežádá tamní vládu o žádný finanční dar, nýbrž o běžnou půjčku, kterou má v úmyslu splatit nazpět.

Zdroj: www.cnn.com, www.bloomberg.com, www.ft.com