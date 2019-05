Dvaatřicetiletá Kimberley zastává práci VIP letušky již devátým rokem. Stejně jako v případě řady jejích kolegyň, i ona se chtěla stát stevardkou zejména pro to, aby mohla uspokojit svoji vášeň pro cestování. Za tu dobu stihla navštívit 130 zemí a nalétat nespočet hodin na palubách 27 různých soukromých tryskáčů.

Kimberley Benton ( Zdroj: Instagram/bimberleykenton, Autor: Kimberley Benton )

Svoji profesi miluje, jak ale sama přiznává, starat se o tuto náročnou klientelu rozhodně není žádný med. Při práci VIP letušky nejde totiž jen o odvádění té nejlepší možné práce, nýbrž o „vytváření zážitků“.

„(Tito lidé) očekávají, že budete daleko více osobní,“ cituje Bentovou CNN. „Očekávají, že budete přesně vědět, co chtějí a kdy to chtějí. A mohou to být klidně i takové maličkosti, jako že jakmile nastoupí do letadla, chtějí, aby tam na ně čekal šálek nespressa, (noviny) Sunday Times a oni si mohli dát nohy nahoru.“

Kimberley Benton ( Zdroj: Instagram/bimberleykenton, Autor: Kimberley Benton )

Být ve střehu, ale nekazit zábavu

Na svých štacích se za ty roky starala o „popové kapely, členy královských rodin, milionáře, miliardáře i dědice.“ A jaké to je pohybovat se v blízkosti této vybrané smetánky?

„Létám s lidmi, které vídáte v televizi. Někdy jste trochu nervózní, ale když s nimi letíte, pochopíte, že jsou stejní jako každý z nás.“

Tito lidé se často chtějí během letu bavit, úkolem Kimberley a jejích kolegyň pak v takové situaci je, aby se párty „nevymknula kontrole“.

Kimberley Benton ( Zdroj: Instagram/bimberleykenton, Autor: Kimberley Benton )

„Musíte být tak trochu neustále ve střehu – nesmíte je nechat tolik pít, ale zároveň nesmíte kazit zábavu. Musí to být vyvážené. Několik párty v oblacích jsem už dříve pořádala - to když jsem věděla, že budeme mít na palubě hosty, kteří si vyžádali na cestu všechno šampaňské a led,“ přibližuje.

„Musíte se ujistit, že mají vše, co chtějí – jejich oblíbenou whisky i skotskou.“

V luxusu i na poslední cestě

Ne vždy jsou ale tím nejzajímavějším, na co tyto stevardky v letadle narazí, samotní klienti.

„Třikrát za svoji kariéru jsem měla na palubě zesnulou osobu – rakev v nákladním prostoru, která byla vyrobená ze zlata a drahého dřeva,“ podotýká Mary Kalymnouová. „Byli to tři velmi známí muži, kteří cestovali v takovém luxusu očividně naposled v životě.“

Jindy se zase pro změnu musela vypořádat s pasažéry převážející exotické druhy papoušků, drahé šperky či zbraně.

Mary Kalymnou ( Zdroj: Instagram/marykalymnou, Autor: Mary Kalymnou )

Kdo není unikátní, nepatří sem

Kalymnouová strávila vysoko v oblacích posledních 13 let, práce letušky je podle ní náročná a „žádá si mnoho obětování se“ stejně jako „hodně trpělivosti, a samozřejmě – velkou sebeúctu“.

Pakliže by každý den neodváděla maximum, a k tomu ještě něco navíc, mohla by o své zaměstnání v mžiku přijít: „Tuhle práci se dokáže naučit každá holka… ale jen pár jich poté dokáže vyniknout. Být profesionální nestačí – musíte být unikátní.“

„Snadno můžete být nahrazena nějakou novou, mladší, hezčí, chytřejší, flexibilnější (dívkou),“ přibližuje stinnou stránku své profese, která si mimo jiné žádá „nadstandardní cateringové dovednosti, kreativní myšlení, skvělé vystupování stejně tak jako elegantní a pohostinný přístup.“

Klientům se kolikrát nezavděčí

Ačkoliv Mary podobně jako její kolegyně Kimberley svoji práci VIP letušky miluje, najdou se i okamžiky, kdy klientům z nejrůznějších důvodů nemůže přijít na jméno. Stalo se tak například tehdy, když si na poslední chvíli jeden takový těsně před odletem vzpomněl, že dostal chuť polévku ze žraločích ploutví, tedy na pokrm, který je potřeba objednat nejméně dva dny dopředu.

„To byla obtížná výzva, protože (tato polévka) byla zejména ve Spojeném království zakázána a doručit ji mohou jen certifikovaní dodavatelé a restaurace. Díky skvělým konexím ve Spojeném království se mi podařilo žádosti vyhovět a dopravit ji na palubu jen pár minut před tím, než ten pasažér dorazil,“ přibližuje Mary s tím, že když posléze chtěla tento pokrm hostům naservírovat, odvětili jí, že na něj chuť již nemají a že se na místo toho budou držet hamburegů, které si koupili cestou na letiště.

Mary Kalymnou ( Zdroj: Instagram/marykalymnou, Autor: Mary Kalymnou )

„Tohle je typická ukázka našich každodenních životů coby VIP letušek. Snažíme, abychom jim nachystaly to nejlepší, i když to není doceněno,“ povzdychla si.

Pohádkové peníze i zážitky, ale za jakou cenu?

A na kolik že si vlastně díky své profesy přijdou? To je pokaždé jiné, říká Bentonová. Coby stevardka na volné noze si vydělá od 150 do 450 liber denně (4 400 – 13 200 Kč). Vždy totiž záleží na tom, jaké podmínky si s tím kterým provozovatelem soukromých tryskáčů domluví.

„Žádný fixní plat není. Každá z nás musí vyjednávat za sebe,“ objasňuje dvaatřicetiletá letuška.

Kimberley Benton ( Zdroj: Instagram/bimberleykenton, Autor: Kimberley Benton )

O takových penězích se mnohým asi ani nesní, jak ale na druhou stranu dodává, musí být „neustále připravena“, protože nikdy neví, kde se bude nacházet během 48 hodin, natož pak za dva týdny: „Někdy ani nemáte možnost dát si den pauzu.“

Když je práce zároveň koníčkem

Ničeho však, zdá se, nelituje, ba naopak. Ostatně, když jako spropitné na místo peněz dostává od těch, o které se ve vzduchu po celou dobu letu starala, luxusní kabelky a navštěvuje místa, jako jsou Maledivy, Japonsko, Velikonoční ostrovy a Bali, není se asi ani čemu divit.

Kimberley Benton ( Zdroj: Instagram/bimberleykenton, Autor: Kimberley Benton )

„Jeden z těch největších požitků (jaký může člověk zažít) je součástí práce. Létáte na všechna ta různá místa a můžete říct, že je to vaše práce. Cestujete, abyste se uživili, a děláte, co milujete,“ uzavírá.