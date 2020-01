Co se týče sportovního létání, patří Česká republika ke světovým velmocem. Nejen že disponuje hustou sítí veřejných vnitrostátních letišť, ale rovněž se na jejím území nachází i několik desítek továren specializujících se na výrobu letadel sloužících především k rekreačním účelům, což je v kontextu s její 10milionovou populací vcelku rarita. Také počet Čechů, kteří mají oprávnění tyto létající stroje řídit, se neustále zvyšuje. Jak připomíná web E15, jen za rok 2018 se jejich řady rozšířily o dalších více než 17 tisíc členů. Jak se tedy stát jedním z nich?

Létání pro radost i pro peníze

Ještě předtím, než poprvé usednete za knipl, je zapotřebí, abyste si důkladně promysleli, co od toho vlastně očekáváte a jaké jsou vaše ambice. Toužíte létat jen tak pro zábavu, nebo máte vidinu, že byste to jednoho dne chtěli skutečně dotáhnout až do kokpitu nějakého boeingu pro 250 lidí? Láká vás poletovat si jen tak tiše mezi kumuly, nebo preferujete stroje, jejichž motory jsou slyšet na kilometry daleko? Chcete létat „okolo baráku“, nebo se toužíte podívat do světa?

Jedná se o spoustu otázek, na něž je důležité si zavčas zodpovědět. Právě od toho se totiž bude odvíjet, na kolik peněz vás tento záměr v konečném důsledku vyjde a kolik mu budete muset obětovat času.

SPL aneb Jen tak si plachtit pro radost

Stejně jako v případě řidičských oprávnění, i těch pilotních je celá řada. Tu zcela nejzákladnější představuje licence pilota kluzáků označovaná zkratkou SPL (Sailplane Pilot Licence).

Jak už její název sám napovídá, pakliže ji získáte, budete smět pilotovat bezmotorové větroně, respektive kluzáky, a to výhradně pro radost či za účelem případného sportovního vyžití.

Nejsnazší cestou, jak se lze v Česku k létání na větroních dostat, je zpravidla podání přihlášky pro vstup do některého z místních aeroklubů. Ty se nacházejí v podstatě v každém menším městě s letištěm.

Podle současných pravidel platí, že žádný minimální věk pro zahájení výcviku pilota kluzáků stanoven není. První sólový let, který je součástí osnov, smí však žák vykonat nejprve ve chvíli, kdy dovrší 14 let věku, přičemž o vydání licence může požádat nejdříve v den svých 16. narozenin.

Abyste ji mohli získat, je zapotřebí absolvovat na daném letounu alespoň 15 letových hodin (z toho minimálně 10 ve dvojím řízení s instruktorem po vašem boku) a úspěšně složit teoretickou a praktickou zkoušku. Kromě toho si ještě před prvním sólo letem musíte opatřit průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (povolení k používání radiostanice) a zdravotní osvědčení II. třídy. To vám po absolvování prohlídky udělí specializovaný letecký lékař. Pakliže ovšem nemáte žádné významnější zdravotní omezení, nemusíte se víceméně ničeho obávat.

Co se ceny týče, ta je více než přijatelná. Některé aerokluby totiž nabízejí výcvik i za méně než 15 tisíc korun a u naprosté většiny z nich se vejdete do rozmezí 20 až 30 tisíc. Dalších pár tisíc korun sice „spolknou“ ještě členské poplatky, poplatky za vydání zdravotního průkazu, průkazu radiotelefonisty a samotné pilotní licence, to by však v podstatě mělo být vše.

Za kolik si můžete pořídit licenci pilota kluzáků (SPL)?

Letecká škola Letiště Letadlo Cena za hodinu letu (Kč) Celková cena výcviku (Kč) Aeroklub Hronov Velké Poříčí Scheibe Bergfalke 254 12 203 Aeroklub Karlovy Vary Cheb L13 Blaník 457 15 252 Aeroklub Plasy Plasy L23 Super Blaník 450 25 000 Aeroklub Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí L13 Blaník 397 30 504 Aeroklub Rakovník Rakovník GROB G-103 Twin Astir 699 31 000 Aeroklub Mladá Boleslav Mladá Boleslav L13 Blaník 305 40 672

Pozn.: Ceny jsou orientační, mohou se proto mírně lišit v závislosti na dalších poplatcích a skutečném počtu nalétaných hodin

ULL aneb Levné motorové létání pro všechny

Pro ty, které by plachtařina tolik nelákala, se nabízí alternativa v podobě licence pilota ultralehkých letadel (ULL - z anglického Ultra-Light Licence).

Tyto stroje s maximální vzletovou hmotností do 450 kilogramů představují spolehlivou a zároveň stále relativně dostupnou možnost, jak si vychutnat kratší vyhlídkové lety po okolí i delší výlety na opačnou stranu republiky, ba dokonce až za její hranice. Jedná se o létání bez úplaty, tedy čistě pro radost, přičemž pilot může po získání licence na palubu takového stroje přibrat nanejvýš jednoho pasažéra.

Co se věkového omezení týče, závěrečnou zkoušku smí dotyčný absolvovat nejdříve v okamžiku dovršení 16 let věku, a podobně jako u kluzáků, musí disponovat průkazem radiotelefonisty a osvědčením o zdravotní způsobilosti II. třídy.

V rámci výcviku je potřeba nalétat minimálně 20 letových hodin a absolvovat 45 hodin teoretické výuky. Ta probíhá zpravidla formou samostudia a konzultací se svým letovým instruktorem, přičemž vaše znalosti posléze otestuje přidělený inspektor nejpozději v den konání praktické zkoušky.

I tentokrát platí, že celková cena výcviku se liší případ od případu, respektive aeroklub od aeroklubu. Jsou letiště, kde vám s přehledem postačí méně než 40 tisíc korun, ale také místa, kde zaplatíte klidně i dvojnásobek. Záleží především na typu používaného letadla a organizaci kurzu jako takového. Samozřejmě ale může nastat i situace, kdy se celý výcvik prodraží kvůli tomu, že se žákovi nedaří splnit požadavky některé z jednotlivých úloh, v důsledku čehož je potřeba přidat několik letových hodin navíc.

Za kolik si můžete pořídit licenci pilota ultralehkých letounů (ULL)?

Letecká škola Letiště Letadlo Cena za hodinu letu (Kč) Celková cena výcviku (Kč) Aeroklub Hronov Velké Poříčí Distar Samba 1 500 33 150 Aeroklub Chrudim Chrudim Distar Samba 1 452 36 300 Fly For Fun Hradec Králové ATEC 122 Zephyr 1 980 41 751 F AIR Benešov Tecnam P92 Echo 1 936 46 421 Aeroklub Slaný Slaný FM250 Vampire 2 541 53 240 Aeroklub Praha Letňany Letňany Distar Samba 2 500 58 000 Blue Sky Service Brno - Tuřany Eurostar SL 2 904 58 080

Pozn.: Ceny jsou orientační, mohou se proto mírně lišit v závislosti na dalších poplatcích a skutečném počtu nalétaných hodin

PPL aneb První krůček na cestě do kabiny dopravního letadla

Pokud víte, že chcete své pilotní dovednosti dále rozvíjet a postupem času získávat další kvalifikace, nebo se jednoho dne létáním nějakým způsobem dokonce živit, zajímejte se o licenci soukromého pilota (PPL – z anglického Private Pilot Licence).

Tento průkaz vás opravňuje řídit malá sportovní letadla s maximální vzletovou hmotností přesahující 450 kg, která navíc mohou přepravovat více než jednoho pasažéra (vyjma pilota samotného). Licenci mohou získat všichni ti, kterým je alespoň 17 let a kteří splní podmínky výcviku. Ten zahrnuje 45 letových hodin (až pět hodin lze absolvovat na simulátoru) a dalších 100 hodin teoretické výuky.

Výcvik je o poznání komplexnější než v případě ULL, čemuž ostatně odpovídá i jeho cena. Ta se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 125 do 200 tisíc korun, někdy dokonce i víc. Důvodů, proč jsou tyto částky natolik rozdílné, je vícero.

Tím nejzásadnějším je zřejmě typ letadla, na němž výcvik probíhá. Pakliže se budete učit například na americkém stoji typu Cessna 152 či 172, vyjde vás to o poznání levněji, než pokud budete létat na českých zlínech, které mají tradičně poměrně velkou spotřebu palivu. Samozřejmě záleží rovněž na tom, kde bude výcvik jako takový probíhat. Přistávací poplatky v pražských Letňanech jsou totiž diametrálně odlišné od těch, které byste zaplatili například na letišti v Jaroměři. Svoji roli pak pochopitelně hraje i skutečnost, zda se jedná o výcvik v renomované letecké škole, nebo v místním aeroklubu.

Jakmile se stanete držitelem licence soukromého pilota, můžete své letecké dovednosti za určitých okolností rozvíjet prostřednictvím dalších kvalifikací a doložek – od povolení létat v noci (VFR Night) přes let podle přístrojů (IR – Instrument Rating) až po pilotování vícemotorových letadel (MEP – Multi Engine Piston). A pokud byste snad uvažovali o létání za úplatu, můžete po absolvování 150 letových hodin začít s kurzem obchodního pilota (CPL – Commercial Pilot Licence).

Počítejte nicméně s tím, že abyste se stali držitelem všech těchto oprávnění, budete muset sáhnout poměrně hluboko do kapsy. Celkové náklady se totiž v takovém případě mohou vyšplhat i k jednomu milionu korun. Navíc pokud byste to chtěli dotáhnout až na úplný konec, tedy do kabiny dopravního boeingu či airbusu, zaplatíte klidně ještě jednou tolik.

Za kolik si můžete pořídit licenci soukromého pilota letounů (PPL)?

Letecká škola Letiště Letadlo Cena za hodinu letu (Kč) Celková cena výcviku (Kč) Aeroklub Plasy Plasy Cessna 152 2 620 117 900 Letecká škola Jaroměř Jaroměř Cessna 152 2 732 122 948 F AIR Benešov Tecnam P92 JS 3 509 133 342 Xair Hradec Králové Cessna 152 3 449 155 183 Aeroklub Vyškov Vyškov Zlín Z42 3 965 178 450 Aeroklub Mladá Boleslav Mladá Boleslav Zlín Z142 4 271 192 176 Flying Academy Brno - Tuřany Cessna 152 3 497 218 666 Fly For Fun Sazená Cessna 172RG 5 554 241 516 Blue Sky Aviation Kladno Cessna 172RG 4 598 282 683 Aero Prague Letňany PS-28 Cruiser 4 780 275 457

Pozn.: Ceny jsou orientační, mohou se proto mírně lišit v závislosti na dalších poplatcích a skutečném počtu nalétaných hodin

LAPL aneb Bezstarostně klidně i do zahraničí

Pakliže by létání na cessnách či legendárních zlínech a podobných strojích bylo přesně to, o čem jste vždy snili, ale zároveň byste nechtěli za „piloťák“ dávat v průměru 150 tisíc a ani neměli ambice získávat další kvalifikace, nezoufejte. Jisté řešení totiž existuje. Jmenuje se LAPL (z anglického Light Aircraft Pilot Licence) a poslouží vám víceméně stejně jako již zmíněné PPL. Podstatný rozdíl je však v tom, že s LAPL bude létání vždy pouze a jen vaším koníčkem. Nikdy se jím nebudete smět živit, neboť na tento druh licence zkrátka nemůžete s výjimkou doložky VFR Night navázat čímkoliv jiným.

Osnova výcviku zahrnuje 30 letových hodin, díky čemuž je podstatně levnější než průkaz soukromého pilota letounů. Pakliže navíc absolvujete jazykovou zkoušku z angličtiny (ICAO, úroveň 4) a máte všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, můžete se vydat i do zahraničí. Tedy v rámci Evropské Unie. Na palubu letounu (jehož maximální vzletová hmotnost nepřekročí dvě tuny) smíte pak vzít ještě další tři osoby, ne však víc (i kdyby se jednalo o letadlo pro šest lidí). Také z hlediska zdraví je žadateli o průkaz LAPL odpuštěno o něco víc neduh než v případě pilota soukromého.

Za kolik si můžete pořídit licenci pilota lehkých letadel (LAPL)?

Letecká škola Letiště Letadlo Cena za hodinu letu (Kč) Celková cena výcviku (Kč) Aeroklub Plasy Plasy Cessna 152 2 620 78 600 Fly For Fun Sazená Cessna 150 3 618 138 650 Aero Prague Letňany Cessna 150 4 114 166 012

Pozn.: Ceny jsou orientační, mohou se proto mírně lišit v závislosti na dalších poplatcích a skutečném počtu nalétaných hodin

