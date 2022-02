O pizzu se Češi dělí s přáteli a snědí ji včetně okrajů. Italská pochoutka slaví svůj mezinárodní den

Pizza je dlouhodobě nejoblíbenější volbou z nabídky restaurací zapojených do rozvozové služby Dáme jídlo – její klienti si za posledních 10 let objednali 17 milionů pizz, z toho tři miliony stihli sníst v posledním roce

Nejradši mají fanoušci platformy na sociálních sítích prosciutto, naopak havaj jim nechutná

Pizza pochází z jižní Itálie, ale největší oblibě se těší v Brazílii. V různých podobách spojuje celý svět a jako její mezinárodní den bylo vyhlášeno datum 9. února

Dnes, v úterý 9.2., se slaví Mezinárodní den pizzy. Tohle proslulé italské jídlo se už dávno rozšířilo do celého světa a těší se velké oblibě i u nás. Češi si mnohdy originálními přílohami obloženou placku z kynutého těsta dopřávají rozhodně častěji než jednou za rok – podle pravidelných odhadů jich spořádají 31 milionů ročně. Objednaná pizza už zachránila nejeden romantický večer nad filmem nebo oslavu, na níž došly chlebíčky. Díky snadnému zabalení do krabice se hodí především jako jídlo, co si lze objednat z restaurace domů. Dokládají to i nejnovější data služby Dáme jídlo.

Rozvážková firma nachystala k Mezinárodnímu dni pizzy statistiku, která se zabývá podrobnějšími daty ohledně nejoblíbenějšího pokrmu na této platformě. Podle ní si zákazníci Dáme jídlo za posledních deset let objednali 17 milionů pizz. To je při nejčastějším průměru pizzy 33 cm dohromady 5610 kilometrů těsta. Stejnou délkou se pyšní třeba nejdelší drátěný plot na světě, který v Austrálii drží v šachu divoké psy dingo a brání jim přiblížit se k lidským obydlím.

Data společnost Dáme jídlo získávala na základě vyřízených objednávek, na zbytek se pak svých fanoušků doptala pomocí sociálních sítí. Jen za loňský rok si 600 tisíc zákazníků nechalo jejími kurýry dovézt dohromady tři miliony pizz. Průzkum také ukázal, že pizza patří nejen k nejpopulárnějším pokrmům na světě, ale že se zároveň jedná i o velmi společenské jídlo – dvě třetiny hlasujících ji sdílí se svým partnerem nebo s přáteli.

Ti, kteří si ji přesto dopřejí celou, ji ovšem často nezmůžou. Nicméně raději, než aby vyhodili ,nezáživné‘ okraje bez náplně – což neudělá ani každý šestý zákazník -, si 40 procent jedlíků nechá zbylé trojúhelníčky k snídani. Kromě toho, že si pak nemusí nacpat břicha k prasknutí obloženým těstem o ploše 86,7 čtverečních centimetrů, totiž ušetří čas na přípravu dalšího jídla.

Na Vánoce jedině pizzu

Pizza je líný pokrm. Drtivá většina klientů Dáme jídlo po ní při volbě večeře sáhne ve chvíli, když se jim nechce vařit. Pak si ji většinou nechají doručit až domů, což je pilířem jejího kralování nad žebříčkem popularity jídel z donáškové služby. Je nejoblíbenější za jakéhokoli počasí, bez ohledu na situaci i na sezónu. Někdo by možná čekal, že na Štědrý den se objedná nejvíce smažených kaprů s bramborovým salátem, ale není to pravda, i v takový den vede pizza. Drobný ústup ze slávy zažívá pizza snad jen na Silvestra, kdy její podíl na celkovém počtu objednávek klesl ve prospěch české kuchyně. Po celý rok si pak zákazníci tuto pochoutku nejraději dopřávají v pátek a v sobotu mezi 18. a 20. hodinou.

Co se jednotlivých druhů týče, v oblíbenosti na Dáme jídlo vede pizza prosciutto. Podle serveru Vitalia.cz mají ovšem Češi dlouhodobě nejraději capricciosu se šunkou, mozzarellou, žampiony, artyčoky a olivami. Obecně klienti zmíněné služby preferují rajčatový základ před smetanou. Pizza je také spíše jídlem mužů (63 procent objednávek této pochoutky pochází právě od nich). Příčinou by mohla být skutečnost, že ženská část populace je v kuchyni odvážnější, a proto se o přípravu tohoto pokrmu, který se stal symbolem Itálie (i když už nikdo nezjistí, zda se náhodou poprvé neobjevil v Brazílii), často pokusí samy. Mohou koneckonců popustit uzdu své kreativitě – na světě existuje 22 tisíc zdokumentovaných druhů pizzy.

Žádná z nich ale nebudí takové kontroverze jako slavná havaj. Vymyslel ji kanadský restauratér Sam Panopoulos v roce 1962, protože kombinaci slaniny s ananasem považoval za povedený vtip. Jenže pak se po ní zákazníci začali ptát, a tak se netradiční recept rozšířil do celého světa. Lidé se na základě vztahu k ananasu na pizze rozdělují do škatulek stejně striktně jako podporovatelé a odpůrci elektromobility. Havaj však dle statistiky většina sledujících platformy Dáme jídlo považuje za barbarství. V žebříčku oblíbenosti skončila na posledním místě, za mexickou a sýrovou pizzou.

Za pizzou kolem světa

I kdyby si někdo objednával pizzu celý rok každý den, netrumfne jednoho zákazníka Dáme jídlo, který si prostřednictvím platformy nechal dovézt celkem už 378 pizz. Nejčastějším doplňkem, jenž si lidé k pizze objednávají, jsou pak nealko nápoje, pivo, ale také zmrzlina a jiné dezerty. Nejvíce objednávek na pizzu přichází z velkých měst – žebříček vedou Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a České Budějovice.

Ve světě je však hlavním městem pizzy brazilské město Sao Paolo. Zdejší obyvatelé každý den chodí do tisíců pizzerií sníst více než milion porcí této lahůdky. Způsob podávání pizzy se vůbec napříč světem liší – správně by se měla servírovat vařící, aby se první sousto rozpuštěného sýra zákeřně přilepilo na patro a zanechalo za sebou pálící vzpomínku. Třeba Američané si ale s recepty hlavu příliš nedělají. Původní oregano tamější restaurace nahrazují majoránkou a místo tenké placky pečou pizzu do podoby dva centimetry tlustého slaného koláče.

Jídlo pro chudé za tisíc dolarů

„Pizza je v principu jídlo chudých. Alespoň kdysi dávno to tak bylo v jižní Itálii, odkud pochází. Když šel zemědělec z pole, tak mouku měl doma vždy. K tomu si vzal rajčata, kterých tam bylo spousty,“ nechal se pro server iRozhlas slyšet šéfkuchař Vladimír Suchý.

V Newyorské restauraci Nino’s Bellissima ovšem tento fakt zdárně a dlouhodobě ignorují, neboť zde servírují vůbec nejdražší pizzu na světě. Stojí těžko představitelných tisíc dolarů (zhruba 21,5 tisíce korun), přičemž mezi její základní ingredience patří lanýže, čerstvý humr, pravý kaviár a smetana. To však není nic ve srovnání s tím, co můžete okusit v ne až tak vzdáleném Tunisku. Za přibližně osm tisíc korun tu lze pořídit pizzu zdobenou plátky zlata.

Thajci pro změnu lákají třeba na pizzu s konopím. Nenechte se však zmást, ,Crazy Happy pizza‘ obsahuje pouze listy, a tak je bez psychoaktivních účinků. V Římě vám pizzu na ulici upeče třeba automat, a ač je to k neuvěření, vloni si ji vychutnali dokonce už i kosmonauti přímo na Mezinárodní vesmírné stanici. Pizza (kromě havaje!) zkrátka spojuje obyvatele celé planety, a to nejen dnes ve svůj svátek.