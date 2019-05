Klimatický zabiják cement: jde za ním osm procent skleníkových plynů

Univerzita Martina Luthera v Halle a Wittenbergu (MLU) zkoumá možnosti, jak vyrábět cement více ekologicky. Experimentuje s použitím zbytků průmyslového odpadu, které vznikají při výrobě kaolinu a hliníku. Skleníkové plyny se uvolňují zejména při zahřívání rozdrceného vápence na 1400 stupňů Celsia, kdy dochází k takzvané kalcinaci. Přitom vzniká slinek, jenž je následně rozemlet na cement. Pokud by se při výrobě používal jiný materiál něž vápenec, vedlo by to k velkým energetickým úsporám.

Tým vědců se snaží najít alternativy, jež by byly šetrnější k životnímu prostředí. V časopise Construction and Building popsali možnosti nahradit vápenec při výrobě cementu. Zkoumali použití průmyslových zbytků, které vznikají při výrobě kaolinu nebo hliníku.

Tradiční přeměna vápence ve velkých pecích na slinek je pro ekologii katastrofální, tvrdí profesor geologie a mineralogie Herbert Pöllmann.

Při úpravě tuny vápence se uvolní až tuna oxidu uhličitého, varoval. Při použití jiné suroviny by došlo k významným energetickým úsporám.

Jak stavět bez písku a zedníků: autor krtkodomu Pribila sází na přírodní materiály

Využití odpadu vznikajícího při výrobě kaolinu a hliníku podle něj slibuje podobné výsledky jako použití vápence. „Nelíbí se mi pojem průmyslový odpad. Jsou to fakticky průmyslové zbytky, které lze stále velmi účinně využít, například k výrobě alternativní formy cementu,“ vysvětlil Pöllmann. Vědci testovali různé poměry surovin, jež zajistí stejné fyzikální vlastnosti cementů jako při použití vápence.

Zbytkové alternativní materiály neobsahují oxid uhličitý, který se při zpracování uvolňuje. „Můžete je použít k výrobě cementu, který má skvělé vlastnosti,“ dodal. Dalším řešením je výroba cementových směsí, jež by obsahovaly nižší poměr vápence. Nicméně alternativních materiálů není tolik, aby pokryly celosvětovou poptávku po cementu, přiznal německý profesor.

Jeho tým uvažuje o využití sopečného popela nebo dalších nerostů, které zatím nebyly průmyslově využívány a při jejichž zpracování se neuvolňuje oxid uhličitý. Mohly by to být i některé druhy jílů.

