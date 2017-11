Jaká je budoucnost automobilky Opel? Elektromobily na základech Citroënů a Peugeotů

Základem nové strategie je ovšem zvyšování efektivity výroby a snižování nákladů, respektive snaha dostat Opel do zisku. Kromě jiného se proto bude postupně redukovat počet platforem. Těch využívá automobilka v současnosti devět, do roku 2024 to budou pouze dvě. Stejně tak klesne počet motorů, když dnes Opel využívá deset řad, do sedmi let se tento počet sníží na čtyři. Vývoj všech novinek bude ovšem probíhat v Rüsselsheimu.

Pokud jde o nové modely, zákazníci se mají na co těšit. Příští rok dorazí nové Combo a na rok 2019 je naplánován příchod další generace modelu Corsa. I poté chce Opel představovat každý rok minimálně jednu novinku. Pokud budeme počítat také různé karosářské verze, do roku 2020 přijde hned devět nových automobilů.

