Do Ostravy se těšíme i kvůli pivu, vzkazují kolumbijští Cero39

O kolumbijské scéně se toho u nás příliš neví. V jakém postavení je tam Cero39?

Že bychom byli mainstream se rozhodně říct nedá, ale když ve větších městech máme hodně fanoušků.

Takže doma spíš koncertujete, nebo i nahráváte?

Právě trávíme léto v Evropě a naši novou desku dokončujeme mezi koncerty. Vždycky máme pár dnů, abychom něco vymysleli.

Čili do Kolumbie se nyní nevrátíte?

Ne, jsme tady. Jako naši evropskou základnu jsme si vybrali Berlín, i když musím říct, že jsme velmi vážně uvažovali o Praze, má výbornou polohu.

Berlín je Berlín. Ovlivňuje vaši hudbu?

Určitě. Je to tam bohaté na nejrůznější vlivy. I když už i tam se to pomalu mění a na některých místech, kde to bylo ještě loni dobré, dnes už hraje úplně jiná hudba.

Jak vás přijímá evropské publikum?

Skvělou vizitkou pro nás bylo, když jsme mohli loni zahrát na Glastonbury. To byl obrovský zásah.

Ve vaší muzice se bije jihoamerické vlivy i elektronika, co máte radši?

Snažíme se to vyvažovat. A tím třetím, co nás hodně ovlivňuje, je cestování.

Jak vypadá vaše živá show?

Cero39 má kolem sebe celou crew, kde je i kamarád, který nám dělá videoprojekce. Chceme to mít všechno propracované.

V Česku budete poprvé, víte o nás něco?

Člověče, v Kolumbii o vás víme! U nás je jedna oblast, kde se pije hlavně pivo, a české pivo je tam pojem. Takže se těším, až ho budu moct v Ostravě vyzkoušet!