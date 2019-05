Dítě v síti, univerzální průvodce pro rodiče digitálně aktivních dětí

Úvodní slovo k velmi povedené knize kolektivu autorů kolem magazínu Flowee obstaral MUDr. Jan Hnízdil. Správně podotýká, že kniha neřeší problémy, které mohou děti na síti potkat, ale pomůže rodičům se v nich orientovat a identifikovat je. Jde poměrně opomíjené základy počítačové gramotnosti, které ovšem mnozí rodiče nemají, tedy pokud se zrovna nezabývají online světem profesionálně a důkladně.

Kniha čtenářům pomůže vyznat se v digitální džungli, která se mění a rozrůstá, upozorňuje na digitání predátory a například kyberšikanu, poměrně medializovaný problém. Jan Müller, jeden ze spoluautorů, upozorňuje ve svém úvodním textu na to, že mobil krade dětství už batolatům. Občas si vzpomenu na scény, které jsem pře pár lety prožíval na jinak klidné dovolené. U vedlejšího stolu seděli mladí rodiče s ani ne dvouletou holčičkou, která, jakmile jí sebrali tablet, nebyla schopná jíst. Bez něj prostě řvala na celé kolo a pokud jí nepustili pohádku, nemohli do ní dostat ani sousto…

Co vlastně děti dělají na síti a kde se berou různá nebezpečí? A jak na ně reagovat? Důležité je přečíst si základní desatero, kde je přehledně uvedeno, co může být problém a jak na to reagovat. Následující sekci, jde o jakýsi průvodce digitálním prostorem, ve kterém se pohybují děti, napsal Daniel Dočekal. Tato kapitola je celkem rozumně děleně do sekcí podle věku dětí. Co je bezpečné hrát, jak zacházet s fotkami, jak chránit soukromí dětí, zda používat YouTube Kids, dát dětem vlastní mobil a od kdy? To vše je jednoduše zodpovězeno a nechybí ani návod na základní pravidla pro nejmenší – například, že mobil a tablet nepatří do ložnice a k jídlu.

Jak poznat, že se někdo vydává za někoho jiného? Problematika násilí ve hrách, jak hledat offline aktivity tak, aby děti na online svět samy zapomněly nebo jak poznat závislost? Daniel Dočekal upozorňuje, že vývoj od dítěte k teenagerovi je v online světě poměrně překotný a akcentuje hlavní druhy zábavy provozované podle věku. Nechybějí úvahy o tom, proč teenageři chtějí být na sítí slavní, jak nebezpečný může být TikTok jako rodičům dost neznámá čínská síť, jak se postavit k pirátství a autorskému právu, online podvodů, zneužití hesel a jak má správné heslo vůbec vypadat.

Opomenuta nejsou ani témata týkající se dospívajících, sexting, revenge porn a seznamování na síti jako fenomén, kolem kterého se toho točí opravdu hodně. Praktický je seznam nejsledovanější účtů na jednotlivých sociálních sítích a také tipy na weby, kam se obrátit pro radu nebo pomoc.

Anastázie Harris a její eseje na téma „co mobil vzal a dal“, poslouží jako podněty k zamyšlení a zhodnocení vlastní situace. Luboš Heger a jeho část nazvaná „Kniha digitálních džunglí“ se také snaží jít do hloubky a odpovídat na otázky proč se sociální sítě staly takovým fenoménem a jak důmyslně zaměstnávají naší pozornost. Radí třeba, jak provést datový detox nebo představuje digitální nomádství či Jarona Laniera a jeho výzvu k odhlášení se ze všech sociálních sítí.

Kniha shrnuje problematiku velmi vyčerpávající způsobem a já osobně oceňuji i názorové pasáže a návody k tomu, jak se vyrovnat s nástrahami sítě, které se týkají nejen dětí, ale vlastně všech jejích uživatelů. Myslím si, že mnohým dětem může prostřednictvím jejich rodičů kniha zachránit bezstarostné dětství.

