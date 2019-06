Někteří aktivisté nechtějí biologické děti kvůli emisím, které by produkovaly.

Zdraví naší planety je bezesporu důležité, jak daleko by měl ale člověk zajít pro její záchranu? Někteří lidé kvůli současným klimatickým změnám odmítají mít biologické děti. To podle vědců ale současnou situaci nevyřeší. Důsledky snížení populace by pocítili až naši prapravnuci.