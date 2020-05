Chcete pomoct ekonomice? Zaveďte čtyřdenní pracovní týden, vyzývá novozélandská premiérka

Zdevastovaným ekonomikám se dá pomoci různě. Některé způsoby mohou na první pohled vypadat kontraproduktivně, při bližším prozkoumání všech jejich aspektů nicméně člověk zjistí, že by se vlastně mohlo jednat o velmi chytré a praktické řešení, z něhož budou mít prospěch všichni zainteresovaní. Zářným příkladem toho je návrh novozélandské premiérky Jacindy Ardernové na plošné zavedení čtyřdenního pracovního týdne v její zemi. Slibuje si od toho, že by tak lidé měli více času na cestování, čímž by pomohli domácímu turismu.

Ostatně, zmíněný návrh není ničím zas až tak úplně novým. Již před současnou krizí způsobenou pandemií nebezpečného koronaviru si totiž s výše uvedenou možností některé státy, zejména pak ty severoevropské, tak trochu pohrávaly. Chtěly si tím především ověřit teorii, která tvrdí, že čím méně času lidé na práci mají, o to produktivnější jsou, neboť méně prokrastinují a věnují se skutečně tomu, za co je firmy platí.

Řadě podniků se experiment zalíbil natolik, že z něj udělaly nový standard. Pak ale přišel začátek roku 2020, a najednou všechno jako by bylo úplně jinak. I když možná ne tak docela, protože minimálně na dalekém Novém Zélandu je otázka zkráceného pracovního týdne opět na stole.

„Hodně lidí mi radilo, abychom zavedli čtyřdenní týden. Něco takového je čistě věcí zaměstnavatelů a zaměstnanců,“ podotkla Ardernová ve videu zveřejněném na svém facebookovém účtu. Vzápětí nicméně dodala, že takový nápad rozhodně nemusí být od věci, neboť by tak Novozélanďanům poskytl větší „flexibilitu pří cestování a plánování svého volna“.

„Tímto bych tedy chtěla povzbudit všechny ty, kteří si to mohou dovolit, aby popřemýšleli, zda pro to mohou v rámci svého pracoviště něco udělat, protože by tím rozhodně pomohli cestovnímu ruchu po celé naší zemi,“ řekla premiérka a připomněla, že právě domácí návštěvníci jsou hlavním zdrojem příjmů zdejších hotelů, restaurací a dalších podniků působících v oblasti turismu.

Udělejte si to, jak chcete

Jak ostatně uvádí zpravodajský server CNN, i Nový Zéland už má s alternativním, respektive kratším pracovním týdnem jisté zkušenosti. Před dvěma lety totiž místní vláda spustila pilotní projekt, v rámci něhož dala zapojeným státním agenturám a společnostem možnost upravit režim svého fungování tak, aby jejich zaměstnanci měli při práci více svobody. Jak konkrétně toho dotčené organizace měly docílit, přitom nechala zcela na nich.

Některé z agentur tak například sáhly po možnosti rozvržení 40hodinové pracovní doby do pouhých čtyř dní, zatímco jiné raději zvolily variantu devíti pracovních dní během dvou týdnů.

Až o 40 procent větší produktivita práce

Jedním z podniků, který se do projektu zapojil, byla i společnost Perpetual Guardina. A jak její zakladatel Andrew Barnes přiznal, brzy poté, co firma na nový režim najela, bylo jasné, že se naprosto osvědčil. Zaměstnanci najednou byli produktivnější, pociťovali menší stres a byli celkově o poznání spokojenější.

„Byla to jen teorie, něco, co jsem chtěl vyzkoušet, protože jsem pro svůj tým chtěl vytvořit lepší prostředí. A překročilo veškeré moje představy,“ ocitoval tehdy Barnese web CNN. „Proč (své zaměstnance) neplatím na základě výsledků? Proč je platím podle počtu dní v kanceláři?“ ptal se řečnicky.

A ani zdaleka nebyl jediný, koho tato myšlenka doslova uchvátila. Před necelým rokem si ji vyzkoušeli i pracovníci japonské pobočky Microsoftu, jimž vedení v rámci podobného pokusu umožnilo vzít si volno z práce každý srpnový pátek.

Když následně manažeři jedné z nejhodnotnější společností na světě celý experiment vyhodnocovali, nestačili se divit. Podle vykázaných statistik se totiž produktivita japonských zaměstnanců zlepšila ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku téměř o 40 procent.