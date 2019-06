Kam letos na dovolenou? Co třeba do Černobylu? Havárie v ukrajinské jaderné elektrárně, ve které v roce 1986 explodoval reaktor číslo 4, je považována za největší katastrofu tohoto typu v historii. A momentálně je i velkým turistickým lákadlem. Poté, co televize HBO ve spolupráci se společností Sky odvysílala pětidílnou minisérii Černobyl, která byla inspirována skutečnými událostmi, registrují společnosti organizující zájezdy do místa havárie a jeho okolí až 35% nárůst rezervací.

„Většina lidí tvrdí, že se pro nevšední zážitek rozhodla až po odvysílání seriálu. Je to jako kdyby dokoukali show a hned nasedli na letadlo,“ říká pro zpravodajský web CNN Victor Korol, ředitel společnosti SoloEast Travel, jež zájezdy organizuje.

Zakázaná zóna, do které kromě Černobylu patří také přilehlé město Pripjať, je turistickým lákadlem déle než dvacet let, její oblíbenost však výrazně stoupá až v posledních letech. Dnes společnosti nabízejí i několikadenní zájezdy s ubytováním ve městě Černobyl. Mezi turisticky nejoblíbenějšími však zůstávají jednodenní skupinové zájezdy. Některé společnosti nabízejí také exkurzi s českými průvodci, jiné soukromé prohlídky dnes už nefunkční jaderné elektrárny.

Bezpečnější než rentgen hrudníku

Ačkoli byla návštěva Černobylu v minulosti několikrát označena za bezpečnou, někteří turisté stále vyjadřují obavy ohledně úrovně radiace a jejích důsledků. Tyto obavy jsou podle Korola naprosto zbytečné: „Radiace, které jsou návštěvníci během zájezdu vystaveni, je menší než ta, které běžně čelí během mezinárodních letů,“ vysvětluje.

Hodnota záření, které je návštěvník vystaven během jednodenní exkurze, údajně představuje pouhou tisícinu toho, čemu je člověk vystaven při rentgenu hrudníku. Během prohlídky jsou navíc návštěvníci opakovaně kontrolováni dozimetrem, který případné stopy radiace utkvělé na kůži či oblečení odhalí.

„Od roku 2008, kdy jsme začali organizovat výlety do Černobylu, nebyl zaznamenán ani jeden případ klienta, který by dostal nebezpečnou dávku radiace nebo měl zamořenou část oděvu,“ uvádí na svých stránkách společnost Chernobylwel s tím, že se stopy radiace dvakrát vyskytly pouze na něčí obuvi. Po omytí však mohl dotyčný návštěvník bez problému pokračovat v exkurzi.

Aby byl výlet naprosto bezpečný, musejí turisté respektovat stanovená pravidla. Nesmějí se dotýkat předmětů, zvířat ani vegetace, chodit mimo vyznačené trasy a mít na sobě otevřenou obuv. Nutností jsou dlouhé kalhoty a tričko s dlouhým rukávem. Platí také přísný zákaz odnášení jakýchkoli artefaktů, které se v zakázané zóně nachází. Do oblasti navíc nesmí vstoupit nikdo mladší 18 let.

Čtěte také:

31 let od havárie: Černobyl izoluje nový kryt, vydržet má 100 let

32 let po havárii v Černobylu německá politička varuje před radioaktivní zvěřinou

Opuštěná a chátrající. Města duchů jsou vydána napospas přírodě

Opuštěné budovy lákají milovníky tajemna. Prohlédněte si místa, kde se čas nadobro zastavil