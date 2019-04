Sezóna dovolených se kvapem blíží, ale pokud jste vyznavači spíše takzvaných „eurovíkendů“, pak jste zvyklí vyrážet za hranice v podstatě kdykoliv během roku. Na starém kontinentu je nepřeberné množství zajímavých míst a měst, které rozhodně stojí za to navštívit. Vedle tradičních destinací, jakými je například Itálie, by turisté určitě neměli opomíjet třeba takové Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Velkou Británii, Švýcarsko nebo i trochu vzdálenější Rusko. Jak je to ale v těchto zemích s cenami?