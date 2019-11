7 tipů na skvělé knižní dárky nejen pod stromeček

Mojmír Hampl: Pro Čechy je nebe nízko - Pojďme chtít víc

Kniha Pro Čechy je nebe nízko – Pojďme chtít víc bývalého člena Bankovní rady České národní banky Mojmíra Hampla se pozastavuje nad tím, jaký národ my Češi skutečně jsme. Staví na roveň všechny naše kladné i záporné vlastnosti a pohrává si s myšlenkou toho, kam až bychom to mohli dotáhnout, kdybychom se oprostili od veškerých předsudků, jež máme proti ostatním národům, ale také sebe samým. Jak jsme na tom se svým sebevědomím? Umíme být na naši vlast dostatečně hrdí? Co je potřeba udělat pro to, aby se nám zde žilo lépe? Hampl ve své knize zdravým způsobem podněcuje Čechy ke změně myšlení a snaží se v nich, respektive v nás probudit větší bojovnost a odhodlání chtít toho od života víc.

Jack Canfield: Pravidla úspěchu

Snažíte se dosáhnout vytyčeného cíle, ale veškeré vaše snahy neustále přicházejí vniveč? Možná na to jdete špatně. Abyste byli ve svém oboru či osobním životě úspěšní, je potřeba postupovat logicky a splnit několik základních předpokladů. Alespoň tedy podle Jacka Canfielda. Ten ve své knize Pravidla úspěchu sestavil žebříček 64 věcných doporučení, kterými by se každý ambiciózní člověk měl řídit, chce-li se dostat až na vrchol.

Petra Vejvodová, Miloš Gregor: Nejlepší kniha o fake news

Vyznat se v dnešní době v tom, co je pravdivé a co nikoliv, je těžší, než by se na první pohled mohlo zdát. V důsledku rozvoje moderních technologií a nástupu sociálních sítí na člověka prší informace víceméně odevšad. Ne vždy se ale takovým zprávám dá uvěřit. Často je totiž vypouštějí lidé, respektive média, která sledují především své vlastní zájmy, ačkoliv se jinak hrdě hlásí k tomu, že jsou seriózní a zcela nezaujatá. Jak se těmto zavádějícím a lživým informacím bránit? Na to ve svém díle Nejlepší kniha o fake news nabízejí odpověď Petra Vejvodová a Miloš Gregor.

Marian Jelínek: Vnitřní svět vítězů

Udržet si pozitivní přístup, i když se vám zrovna nedaří, je jednou z nejdůležitějších věcí na cestě k úspěchu. A platí to jak ve světě sportu, tak v profesním či osobně životě. Své o tom ví i známý hokejový kouč Marian Jelínek, který se v minulosti podílel z pozice asistenta trenéra na titulu mistrů světa pro české národní mužstvo a individuálně spolupracoval s vrcholovými sportovci takového kalibru, jakými jsou například gólman Petr Mrázek, tenistka Karolína Plíčková či stále ještě hrající legenda Jaromír Jágr. Jelínek ve své knize Vnitřní svět vítězů popisuje skutečnosti, které podle něj rozhodují o vítězích mezi špičkami ve svých oborech, radí, jak se co nejlépe držet vytyčeného cíle, a vysvětluje, které faktory mají na váš výkon největší vliv.

Radkin Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

Život není jen práce. Na to se snaží ve knize Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření upozornit známý český psychiatr MUDr. Radkin Honzák. S výše zmíněným problém se na konci druhé dekády jednadvacátého století potýká čím dál větší počet lidí. Důvody jsou přitom zcela zřejmé: nadměrný stres v práci a jen málo času na odpočinek a možnost odreagování se. Pakliže se na základě tohoto popisu poznáváte, dost možná je tato kniha právě pro vás.

Vlastimil Vondruška: Kronika zániku Evropy

Zbrusu nový román nazvaný Kronika zániku Evropy z pera Vlastimila Vondrušky vypráví příběh o rodině Wagnerů žijící v době, kdy evropská civilizace zažívá pozvolný úpadek. Kniha je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první z nich popisuje reálné události, které tento stav zapříčinily, zatímco v té druhé čtenářovi nabízí utopický scénář toho, jak by se nastalá situace mohla dále vyvinout. Protože se rodina obává nejhoršího, je nucena se na blížící se konec západoevropské demokracie připravit. Začnou tedy budovat sídlo, které je má ochránit před sociálním rozvratem a bojem o holé přežití.

Aleš Palán, Johana Pošová: Jako v nebi, jenže jinak

Jak také může vypadat alternativní způsob života? To celkem dobře vykreslí kniha Jako v nebi, jenže jinak od dvojice autorů Aleše Palána a Johany Pošové. Jedná o příběhy skutečných lidí, kteří zanevřeli na moderní civilizaci a přestěhovali se do odlehlých oblastí rozprostírajících se na území celého Česka. Tito samotáři žijí v podmínkách, které by naprosté většině zdejšího obyvatelstva připadaly zcela nedostačující. Oni by je však za nic na světě nevyměnili. Ke štěstí jim postačí například poustevna či staré vojenské auto. S jejich názory se zřejmě řada lidí tak úplně neztotožní, přesto je při nejmenším velice zajímavé si je vyslechnout, respektive přečíst.