10 nejluxusnějších exotických destinací

Blankytně modré laguny, bílý písek a pestrobarevný podmořský svět. Většina z nás alespoň jednou zatoužila po pohádkové dovolené v jedné z vyhlášených exotických destinací, jejichž cena se mnohdy vyšplhá až do řádů statisíců korun. Stojí vám to za to? Tady je deset nejluxusnějších exotických destinací, které jsme vybrali z nabídky cestovních kanceláří.