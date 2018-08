Čínský umělec Aj Wej-wej založil kryptoměnu, aby upozornil na cenu lidského života

Konceptuální umělec kritizuje porušování lidských práv a korupci v nejlidnatější zemi světa. Nyní ve spolupráci s irským kolegou Kevinem Aboschem představil nový kontroverzní projekt. Technologii blockchain použili na to, aby rozpoutali debatu o ceně lidského života.

Kryptoměna na bázi etherea má upozorňovat na věci, které jsou penězi nevyčíslitelné. Mimo jiné má poukázat na rozmáhající se fenomén „oceňování“ uprchlíků a imigrantů v Evropě a ve Spojených státech. Pro kritiky migrace jsou mnozí lidé bezcenní.

Abosch hodlá se spoluprací s Aj Wej-wejem ukázat na nebezpečné trendy v diskuzi o uprchlické krizi.

Svět kryptoměn má pro čínského výtvarníka zejména význam v tom, že představuje možnost, jak nově uspořádat globální systém. Technologie blockchain zpochybňuje stávající pilíře společnosti.

Kritik režimu neplatil nájem Aj Wej-wej od roku 2015 žije v Berlíně a často kritizuje čínský režim. Ten na začátku srpna zboural jeho ateliér v Pekingu, který umělec využíval od roku 2006. Důvodem bylo to, že neplatil nájem. Aj Wej-wej kritizoval zejména skutečnost, že nebyl předem o destrukci čínskými úřady informován.

Projekt Priceless vytvořil dva tokeny kryptoměny. Jeden je navždy nepřístupný a zbytečný, protože umělci zničili klíče k přístupu do digitálních peněženek. Jejich adresy ale vytiskli a podepsali. Budou je nabízet sběratelům umění a institucím.

Kryptoměna PRCLS má být spojena se zážitky, které nelze vyčíslit. Například společné pití čaje obou autorů projektu, společná procházka, debata o tom, kdo má větší nos.

Veřejnosti má být k dispozici 0,999999975527498 měny PRCLS. Tu chtějí umělci distribuovat od září. Každý člověk na zemi může zdarma vlastnit kousíček jejich virtuálního uměleckého díla. Umělcům nejde o to, jaká bude cena této měny přepočtená na tradiční měnu. Chtějí sledovat, co se s touto měnou bude v čase dít. Má to ukázat na perverznost, s níž k oceňování věci kolem nás dochází.

