Zuckerbergův oblíbený projekt bude muset šetřit. Meta chce o pětinu nižší výdaje na metaversum

Velké výdaje, které zatím nepřinášejí požadované příjmy. I tak by se dal charakterizovat současný stav virtuálního světa metaversa, do něhož ve velké míře investuje společnost Meta, jejímž šéfem je americký miliardář a zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg. Právě ten celému projektu opravdu intenzivně věří a dosud dlouhodobě podporoval obří investice do jeho rozvoje.

Současná situace v technologickém odvětví je poměrně složitá, takže mnohé firmy hledají různé způsoby, jež by jim mohly ušetřit náklady. Škrty v poslední době probíhají i napříč společností Meta, její divize Reality Labs, která se soustřeďuje právě na metaversum, virtuální realitu a rozšířenou realitu, se jim však dosud bránila.

Utahování opasků ale nyní pravděpodobně dopadne i na Reality Labs. Vedení divize bylo totiž údajně požádáno, aby od letošního roku do roku 2026 snížilo své celkové výdaje o téměř 20 procent. Severu The Information to řekl bývalý manažer Reality Labs, který nechtěl zveřejnit své jméno. Podle něj k tomuto kroku došlo po nedávném propouštění, v jehož důsledku přišlo o práci několik manažerů této divize.





Metaversum moc nevydělává

Společnost Meta odmítla informace o plánovaném snížení výdajů v Reality Labs komentovat. Dá se ale předpokládat, že výrazné šetření bude skutečně nevyhnutelné, protože Zuckerbergův oblíbený projekt už firmu v posledních letech dohromady přišel na zhruba 40 miliard dolarů (přibližně 927 miliard korun).

Příjmy z metaversa jsou navíc zatím jen velmi omezené a rozhodně nepokrývají vysoké náklady na rozvoj. Meta totiž v současné době vydělává na metaversu hlavně tím, že prodává svou řadu náhlavních souprav Quest a brýle pro umělou inteligenci Meta RayBans. Po těchto produktech ale není příliš velká poptávka.

Zuckerberg virtuálnímu světu stále věří

Mark Zuckerberg si současnou komplikovanou situaci virtuálního světa uvědomuje, zároveň ale tvrdí, že na velkorysé investice je třeba se dívat z velmi dlouhodobého hlediska. „Nemohu vám zaručit, že budu mít ve své sázce na metaversum pravdu. Domnívám se však, že toto je skutečně směr, kterým se svět bude ubírat,“ uvedl Zuckerberg podle Business Insideru.

Je ale otázkou, nakolik je názor šéfa Mety skutečně objektivní. Zuckerbergovu velkou slabost pro metaversum ostatně dokazuje i jeho rozhodnutí z roku 2021, kdy přejmenoval Facebook na Metu. Svůj krok přitom odůvodnil tím, že hlavní prioritou společnosti má být nově právě metaversum, nikoliv Facebook.

Určitá změna jeho názoru přišla až v loňském roce, kdy Zuckerberg připustil, že i divize Reality Labs možná bude muset začít šetřit. „Neustále měníme způsob, jakým provádíme naši činnost. Týká se to třeba zploštění organizační struktury, což ovlivní celou společnost, a to včetně laboratoří Reality Labs. Chceme zkrátka dosáhnout toho, aby byla naše práce efektivnější,“ řekl tehdy šéf Mety.