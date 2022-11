Změna je život. Česko má novou nejdražší ulici, tu Na příkopě vystřídala po mnoha letech Pařížská

Vzdušnou čarou je ta vzdálenost takřka zanedbatelná – ani ne půl kilometru –, pro peněženku je však docela zásadní. Je totiž rozdíl, jestli má člověk za jeden metr čtvereční plochy své kamenné prodejny zaplatit ročně o 6300 korun víc, nebo míň. Tím spíš, když těch metrů je několik.

Přesně takový rozdíl nyní představuje nájemné ve dvou nejdražších ulicích v Česku – Na příkopě a v Pařížské. Respektive v Pařížské a Na příkopě, aby bylo zachováno pořadí, v jakém se umístily v rámci prestižního žebříčku poradenské společnosti Cushman & Wakefield, jež po celém světě podobně vyhlášené adresy mapuje a pravidelně je mezi sebou porovnává.

Dlouhá léta platilo, že onou nejdražší ulicí u nás byly právě ,Příkopy‘, které se táhnou od Prašné brány směrem k Václavskému náměstí. Proč tomu tak není i letos? Důvodů je hned vícero. „Zatímco ulice Na Příkopě je sídlem mnoha firem a těží z prestižních kancelářských prostorů, Pařížská je symbolem luxusu a značek,“ nechal se v komentáři pro redakci Euro.cz slyšet Miroslav Herain z RE/MAX Commercial.

„Dvouleté covidové období donutilo řadu firem změnit přístup k využívání kancelářských prostorů. Firmy jsou ale v nepříjemné situaci z mnoha dalších důvodů, proto v rámci nových smluv tlačí na snížení nájemného i na menší velikost využívaného prostoru. Naopak luxusu se daří a vysoká inflace toto jen podporuje, protože luxusní zboží je do jisté míry také protiinflační. Díky tomu se Pařížská ulice může stát nejdražší pražskou adresou,“ dodal Herain s tím, že dle jeho názoru si obě ulice v brzké době své pořadí opět prohodí.

Sedmnácté na světě, nebo třicáté v Evropě?

Z analýzy, kterou jmenovaná poradenská společnost tento týden zveřejnila, vyplývá, že pražská Pařížská ulice je s nájmem ve výši 2719 eur za metr čtvereční ročně oficiálně sedmnáctým nejdražším bulvárem na světě. Technicky vzato jí ale patří spíše 30. příčka v Evropě.

Onen zdánlivý nesoulad je způsoben metodikou, kterou v Cushman & Wakefield k sestavování svého celkového žebříčku používají. V jeho rámci totiž platí, že každá země se zde může objevit pouze jednou. Jinými slovy, analytici vzali nejdražší ulici v každém státu a ty následně seřadili od nejdražší po nejlevnější. Aby ale toto zkreslení uvedli na pravou míru, ,rozebrali‘ následně každý region zvlášť a úplně. A jakouže konkrétní podobu oba žebříčky vlastně mají?

Nejdražší je newyorská Pátá Avenue

Nikoho asi nepřekvapí, že nejdražší ulicí světa je zároveň zřejmě ta vůbec nejznámější, a sice newyorská Pátá Avenue, respektive její část rozkládající se mezi 49. a 60. Ulicí, tedy od Rockefellerova centra po Central park. Za jeden metr čtvereční zde maloobchodníci ročně zaplatí 21 076 eur (v přepočtu zhruba 513 tisíc korun). Ještě před covidem to přitom bylo o celých 14 procent méně.

Na druhém místě skončil hongkongský bulvár Tsim Sha Tsui, kde naopak došlo patrně i kvůli pokračujícím protipandemickým opatřením k poklesu nájemného o 41 procent. Obchodníci si tam aktuálně mohou otevřít kamennou prodejnu při ceně nájmu 15 134 eur (368,5 tisíce korun) za metr. Bronzovou příčku bere milánská Via Montenapoleone nacházející se jen pár set metrů východně od slavné opera La Scalla. Zde provozovatelé zaplatí za čtvereční metr na ročním nájemném 14 547 eur (přibližně 354 tisíc korun).

Do první světové desítky se dále vešly New Bond Street v Londýně, pařížská Elysejská pole, tokijská Ginza, Bahnhofstrasse ve švýcarském Curychu, Pitt Street Mall v Sydney, soulský Mjong-dong a Nanjinglu Street ležící v Šanghaji.

Žebříček nejdražších ulic na světě

Pořadí Název ulice Město Cena za metr čtvereční za rok Rozdíl oproti období před covidem 1. 5th Avenue New York 21 076 eur +14 % 2. Tsim Sha Tsui Hongkong 15 134 eur −41 % 3. Via Montenapoleone Milán 14 547 eur +9 % 4. New Bond Street Londýn 14 346 eur −11 % 5. Avenue des Champs Elysees Paříž 11 069 eur −18 % 6. Ginza Tokio 9956 eur 0 % 7. Bahnhofstrasse Curych 8927 eur −3 % 8. Pitt Street Mall Sydney 7624 eur −24 % 9. Mjong-don Soul 5973 eur −23 % 10. Nanjinglu Street Šanghaj 5225 eur −14 % 17. Pařížská Praha 2719 eur 0 % 40. Obchodná Bratislava 524 eur 0 %

Zdroj: Cushman & Wakefield

Champs Elysees o pětinu zlevnilo

V rámci evropského žebříčku obsadily první dvě příčky již zmíněná milánská Via Montenapoleone a londýnská New Bond Street, přičemž na pomyslných stupních vítězů je doplnila Via Condotti ležící na levém břehu řeky Tibery, která protéká Římem. Tady roční nájemné vyjde na 12 413 eur za metr, totiž lehce přes 302 tisíc korun.

Až čtvrté skončilo slavné pařížské Champs Elysees. Zdejší obchody, respektive plochy určené maloobchodníkům se aktuálně pronajímají o 18 procent levněji, než jak tomu bylo v době před covidem, tedy za 11 069 eur (269,5 tisíce korun). Obecně však platí, že je to právě hlavní město Francie, které je v rámci Starého kontinentu v tomto ohledu nejdražší. Jeho ulice se totiž v první desítce objevily celkem pětkrát.

Pátá skončila Rue St. Honoré následovaná Avenue Montaigne. Mezi ní a Rue du Faubourg St. Honoré, jež obsadila celkové osmé místo, se vklínila curyšská Bahnhofstrasse. Devátou příčkou pak obsadila Place Vendôme / Rue de la Paix, tedy další pařížský zástupce, a top desítku uzavřela Piazza Di Spagna v Římě.

Celkový žebříček nejdražších ulic v Evropě

Pořadí Název ulice Město Cena za metr čtvereční za rok Rozdíl oproti období před covidem 1. Via Montenapoleone Milán 14 547 eur +9 % 2. New Bond Street Londýn 14 346 eur −11 % 3. Via Condotti Řím 12 413 eur +2 % 4. Avenue des Champs Elysees Paříž 11 069 eur −18 % 5. Rue St. Honoré Paříž 9641 eur −10 % 6. Avenue Montaigne Paříž 9284 eur −7 % 7. Bahnhofstrasse Curych 8927 eur −3 % 8. Rue du Faubourg St. Honoré Paříž 8213 eur −15 % 9. Place Vendôme/Rue de la Paix Paříž 7499 eur −22 % 10. Piazza Di Spagna Řím 7273 eur +12 % 30. Pařížská Praha 2719 eur 0 % 33. Na Příkopě Praha 2460 eur −13 % 48. Obchodná Bratislava 524 eur 0 %

Zdroj: Cushman & Wakefield