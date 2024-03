Nekonečné problémy zimbabwského dolaru. Po vysoké inflaci chystá tamní vláda další reformu, ta má měnu navázat na zlato

Jihoafrický stát Zimbabwe má za sebou dlouhou historii inflace a hyperinflace. Od roku 2008 už země zavedla celkem pět různých měnových reforem, které měly ukončit trápení obyvatel s extrémním nárůstem cen, což se projevovalo i používáním bankovek v hodnotě stovek trilionů zimbabwských dolarů (Z$).

Ani poslední vládní kroky ovšem nezajistily požadovanou stabilitu. Místní dolar totiž od začátku letošního roku každý den snižoval svoji hodnotu, kvůli čemuž se cena jednoho bochníku chleba během pouhých 11 týdnů zvýšila z 6105 na 19 357 zimbabwských dolarů. Takováto ztráta hodnoty měny v minulosti vždy přiměla centrální banku k intervenci, tentokrát ovšem k žádnému zásahu nedošlo.

Děje se tak proto, že zimbabwská vláda už národní měnu dále bránit nehodlá. Místo toho chce vsadit na docela jinou kartu – takovou, která nebyla ve světě dlouhou dobu k vidění. „Nikdy jsem si nemyslel, že by se směnný kurz mohl takhle pohybovat. Znamená to, že vláda uvažuje o nové měně,“ okomentoval situaci pro Bloomberg zimbabwský ekonom Tony Hawkins.

Na malý nákup s taškou plnou peněz

Spekulace mnohých odborníků nedávno potvrdil prezident země Emmerson Mnangagwa, který oznámil, že jeho vláda zavede „strukturovanou měnu“. Plán poté upřesnil i ministr financí Mthuli Ncube, podle něhož může být nová měna krytá zlatem. Pokud by se to skutečně povedlo prosadit a zavést, Zimbabwe by se stalo jedinou zemí na světě se zlatým standardem.





„V současné době neexistují žádné země, které by kryly své měny zlatem nebo jiným drahým kovem. V minulosti sice existovaly určitě politické plány k vytvoření nějaké formy komoditního standardu, ale možnost tisknout více peněz nakonec vždy dostala přednost,“ uvedl Peter C. Earle, hlavní ekonom z Amerického institutu pro ekonomický výzkum.

Potřebu razantní změny kromě vysoké inflace potvrzuje i skutečnost, že běžní obyvatelé už zimbabwským dolarem většinou stejně neplatí. Podle odhadů centrální banky totiž zhruba 80 procent všech ekonomických transakcí v zemi v současnosti probíhá v amerických dolarech. Nakoupit jakékoliv zboží za ten zimbabwský je takřka nemožné i kvůli tomu, že největší bankovka má aktuálně hodnotu sto dolarů. Potřeba nosit s sebou velké svazky bankovek tedy výrazně znesnadňuje i malé transakce.

Zákaz amerického dolaru dlouho nevydržel

Plány na další měnovou reformu naneštěstí výrazně komplikuje skutečnost, že země má za sebou již několik neúspěšných pokusů. První z nich proběhl v roce 2009, kdy vláda nahradila zimbabwský dolar tím americkým poté, co inflace v předchozím roce dosáhla rekordních 231 milionů procent.

O šest let později ovšem vláda zkusila místní měnu znovu oživit, takže vznikl zimbabwský dolar v elektronické podobě, jehož kurz byl svázán s americkým dolarem. Ani tento systém ale nefungoval příliš dlouho, jelikož za další tři roky centrální banka vazbu na dolar zrušila. Tento krok přitom vedl k výraznému zchudnutí mnoha Zimbabwanů, kteří měli v elektronické měně schované své úspory.

Další zásadní změna přišla v roce 2019, kdy vláda používání amerického dolaru zcela zakázala. Toto rozhodnutí bylo ovšem zrušeno poté, co si úředníci uvědomili, že bez amerického dolaru v zemi nebude probíhat žádná větší ekonomická aktivita. Posledním pokusem zimbabwské vlády pak bylo zavedení zlatem krytých digitálních tokenů, jež měly pomoci zmírnit vysokou poptávku právě po amerických dolarech.

Lidé chtějí znát podrobnosti

Zda se současný plán s navázáním zimbabwské měny na zlato skutečně podaří realizovat, pochopitelně ukáže až čas. Centrální banka nedávno oznámila výměnu svého guvernéra, což by mohl být další signál toho, že ke změnám možná dojde už velice brzy. Což obyvatelé této jihoafrické země částečně znervózňuje, neboť postrádají podrobnější informace.

„Všichni chtějí vědět, jakou přesnou podobu bude nová strukturovaná měna mít. Vzhledem k minulým ztrátám, které lidé v důsledku měnových reforem utrpěli, nyní občané zvolili vyčkávací přístup,“ uzavřel prezident Zimbabwské národní obchodní komory Mike Kamungeremu.