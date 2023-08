Ženský fotbal je v kurzu. Zájem o prodej zboží s tématikou aktuálního světového šampionátu roste, poptávka se ale rychle mění

Ženský fotbal si pomalu, ale jistě získává čím dál tím více fanoušků. Zejména pokud jde o právě probíhající mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu, které by k televizním obrazovkám mělo přilákat až dvě miliardy diváků z celého světa. A nejen je. V hledáčku se ženská soutěž ocitla také v případě sponzorství, jehož celková hodnota dle společnosti GlobalData vzrostla na 349 milionů dolarů (asi 7,5 miliardy korun). To je o sedm milionů více než v roce 2019.

Oblíbenosti využívají známé světové sportovní značky, jako je třeba Adidas, Nike a DICK'S Sporting Goods, které nyní musejí rychle reagovat na měnící se preference nakupujících. S těmi zamávalo například vypadnutí ženského týmu Spojených států. Konkrétně třeba DICK's, který měl ještě v pondělí v nabídce téměř osmdesát různých produktů spojených s národním týmem, aktuálně zlevňuje americky laděné mikiny, trička i dresy až o 35 procent.

Nike sponzorující například USA a Anglii pak pro změnu ve spojitosti se světovým šampionátem žen vsadil na portréty minulých i současných hvězd, jako jsou americké hráčky Megan Rapinoeová a Alex Morganová, Francouzka Grace Geyorová či útočnice Barcelony Asisat Oshoala. Kromě toho zveřejnil také spolupráci s návrhářkou Martine Roseovou, jejíž kolekci měly na sobě hráčky USA před svým prvním zápasem. Později vedení společnosti informovalo o tom, že je celá tato kolekce na stránkách vyprodaná.

Americký tým už neprodává

Podle údajů společností Centric Pricing a Refinitiv vyprodal zatím Nike ve spojitosti s ženskými týmy Mezinárodní fotbalové asociace (FIFA) pouze osm procent svých produktů, což je oproti roku 2019 o pět procentních bodů méně. Konkurenčnímu Adidasu, který podpořil švédský a španělský tým, se v tomto směru letos daří výrazně lépe. Vyprodal už 21 procent merchandisingu, tedy o 13 procent více než před čtyřmi lety.





Enormní zájem byl třeba o dresy německého fotbalového týmu, jehož výrobu nechala společnost oproti poslednímu turnaji zdvojnásobit. A i přes dřívější vypadnutí Němek byla tato položka na pokraji vyprodání. „To vypovídá něco o exponenciálním růstu tohoto sportu,“ uvádí pro agenturu Reuters mluvčí Adidasu Jan Runau.

O 80 procent vyšší zájem ze strany fanoušků letos zažívá prodejce sportovního zboží Fanatics. U něj si zákazníci aktuálně mohou vybrat z celkem 470 produktů s motivy ženského amerického týmu, což je o 300 více než v roce 2019. Aby si pozitivní vývoj udržela, musela společnost po vypadnutí svých šampionek razantně změnit taktiku a začít propagovat produkty, které nejsou přímo spojeny s americkým týmem. Mezi nejprodávanější položky tak momentálně patří míče s motivy FIFA.

Pozor na křehké fanoušky

Podle generální ředitelky britské průmyslové asociace Woman In Football Yvonne Hendersonové je letos každý třetí fanoušek ženského fotbalu nováčkem. „Základna fanoušků je jedinečná, je různorodá, je docela mladistvá a má silné progresivní hodnoty,“ říká. Z toho důvodu musejí být marketéři na pozoru, aby ve fotbalových nadšencích nevyvolali pochybnosti. „Jejich poselství musí působit upřímně a musí být podpořeno činy i dlouhodobým závazkem,“ doplňuje kreativní ředitel společnosti Pinnacle Advertising Bob Dorfman.

Ostatně nebylo by to poprvé, co některý ze sponzorů čelil kritice. Anglické brankářce Mary Earpsové se například nelíbilo, že Nike nevyrobil repliku brankářského dresu. Adidas, který nevyrábí ani brankářské trikoty pro týmy, jež sponzoruje, to označil za chybu, načež generální ředitel Bjorn Gulden následně dodal, že se celé odvětví teprve učí.

Zdá se nicméně, že někteří tak činí rychleji než jiní. Třeba francouzské telekomunikační společnosti Orange se skrze svoji reklamu na mistrovství světa snaží vyvrátit tvrzení, že mužská hra je oproti té ženské obratnější a více vzrušující. V čem ale nezanedbatelný rozdíl rozhodně přetrvává, je pay gap mezi fotbalisty a fotbalistkami.

Platy hráček jsou totiž oproti mužským odměnám stále výrazně menší. Na každý jeden dolar, jenž připadne fotbalistům, vydělají ženy pouhých 25 centů. Což je navíc paradoxně pokrok, jelikož před čtyřmi lety představovala tato částka centů jen osm.

Že se FIFA letos alespoň částečně ,pochlapila‘, mají navíc dokládat i vyšší odměny. Mezi hráčky totiž rozdělí 49 milionů dolarů (přes miliardu korun) z rekordních 110 milionů (bezmála dvě a půl miliardy korun). Minimálně 30 tisíc dolarů (přibližně 650 tisíc korun) přitom dostane každá hráčka za účast a 270 tisíc (necelých šest milionů korun) je určeno pro členky vítězných týmů.