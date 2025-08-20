Závod o biliony. Altman přiznává AI bublinu, přesto stejně jako další giganti rekordně zvyšuje investice. Experti obavy mírní

Stejně jako internetová neboli dot-com horečka konce tisíciletí, i současný boom umělé inteligence (AI) nese všechny známky investiční bubliny. Tvrdí to alespoň šéf společnosti OpenAI Sam Altman, který přitom boom AI se svým ChatGPT koncem roku 2022 odstartoval. Podle něj dnes startupy, jež nabízejí jen hezkou prezentaci pro investory, získávají stovky milionů dolarů, díky čemuž jsou jejich valuace přestřelené a investoři až příliš „rozvášnění“.
Podle serveru CNBC to zmínil na nedávném setkání s novináři, na kterém ovšem zároveň dodal, že AI je podle něj nejdůležitějším technologickým pokrokem za dlouhou dobu. Slovo „bublina“ přitom během patnácti sekund zmínil třikrát a napůl v žertu doplnil, že o tom zcela jistě někdo napíše senzační titulek.
Někteří zkrachují, ale AI přežije
Nutno zdůraznit, že Altmanova domněnka o takzvané AI bublině není úplnou novinkou – varují před ní i další, přičemž obavy z přehřátí sílí. Spoluzakladatel Alibaby Joe Tsai už v březnu upozornil na vznikající bublinu v USA a uvedl, že ho zaráží měřítko plánovaných investic do datových center. Podle něj je sporné, zda jsou stovky miliard dolarů skutečně nutné, a upozornil na trend budování center „na spekulaci“, bez jasné poptávky.
Jiného názoru než Tsai je například Rob Rowe ze Citi, který se vůči srovnávání současné situace s tou na přelomu tisíciletí vymezil. Podle něj tehdy existovalo mnoho předlužených firem a jen málokteré skutečně vydělávaly.
„Dnes mluvíme o společnostech, které mají velmi solidní zisky, silné cash flow a velkou část růstu financují právě z něj. V mnoha ohledech je to tedy trochu jiné,“ podotkl Rowe pro zmíněný web. Současnou vlnu investic do AI podle něj pohánějí strukturální změny v globální ekonomice a rychlý růst digitálních služeb, které už tvoří významnou část světového exportu.
Sám čtyřicetiletý Altman toto vnímá jako přirozený rytmus technologického vývoje. Připomněl, že dot-com krize sice smetla desítky firem, ale zároveň dala vzniknout modernímu internetu. A podobný vývoj očekává také u AI. I v tomto případě dost možná dojde na několik bolestivých krachů, po nichž ale bude následovat trvalá transformace s významným přínosem pro celou společnost.
Giganti přihazují desítky miliard
Přestože šéf OpenAI varuje před nadhodnocenými valuacemi, sám se dál chystá investovat do infrastruktury ve velkém. „Můžete očekávat, že OpenAI v nedaleké budoucnosti utratí biliony dolarů za výstavbu datacenter. A můžete čekat, že ekonomové budou lomit rukama a tvrdit, že je to šílené a nezodpovědné. My jim ale odpovíme, aby nás nechali dělat naši práci,“ pronesl.
„Sázíme na to, že naše potřeba výpočetní kapacity i požadavky na trénování modelů dále porostou. Možná tak budeme utrácet agresivněji než kterákoliv firma v historii ještě předtím, než se dostaví výsledky, protože tomu věříme,“ zdůraznil Altman.
Do závodu o AI infrastrukturu se pochopitelně zapojují i další technologičtí giganti. Microsoft plánuje celoroční kapitálové výdaje ve výši 120 miliard dolarů (v přepočtu více než 2,5 bilionu korun), Amazon překročí 100 miliard (přes dva biliony korun), zatímco Alphabet zvýšil odhad na 85 miliard (téměř 1,8 bilionu korun). A pozadu nechce zůstat ani Meta Marka Zuckerberga, která svoji horní hranici kapitálových výdajů posunula na částku 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).
Celkově pak poptávka po infrastruktuře pro AI v posledních měsících vzrostla o 30 až 40 procent, přičemž podle Dana Ivese z investiční společnosti Wedbush je právě tento nárůst investic potvrzením významu celého sektoru. Připustil sice, že trh je mírně přehřátý, ale vzápětí poznamenal, že „revoluce v oblasti umělé inteligence teprve začíná a její skutečný dopad je stále podceňován.“