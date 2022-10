Zastavěno do posledního místa. Na jediné volné parcele u břehu Lipna vznikne rezidenční projekt

Bydlet na pláži se dá i v Česku. Přehrada Lipno na Vltavě sice moře připomíná jen vzhledem, a nikoli chutí, ale rezidence na jeho břehu má skutečně elitní charakter, obzvlášť pokud vezmeme v úvahu, že všechny okolní lukrativní parcely jsou už obsazeny. Na posledním volném místě břehu největší přehradní vodní nádrže v České republice totiž zanedlouho vznikne 1,3kilometrová zástavba s názvem Viva Lipno, která nabídne unikátní souznění architektury se šumavskou přírodou.

Za projektem stojí nemovitostní investiční fond Nemomax ze skupiny RN Solutions, který za účelem přípravy projektu oslovil architektonický ateliér ACREA. Ten zde navrhne celkem deset dvoupodlažních domků se 167 apartmány a 15 challety s výhledem na vodní hladinu. Mimo vytvoření zdání souladu s přírodou měli architekti za úkol i co možná nejvíc snížit energetické náklady budov, aby projekt získal environmentální přesah.

Co se týče občanské vybavenosti, v bezprostřední blízkosti se nachází mnoho sportovišť včetně cyklostezky a sjezdovky. Pláže plné restaurací jsou u Lipna samozřejmostí.

Mezi zajímavé atrakce v přilehlé obci patří zábavní park Království lesa, stezka korunami stromů, bobová dráha nebo aquapark. Autem je možné během zhruba půl hodiny dojet do Českého Krumlova a do hodiny například do Českých Budějovic nebo rakouského Lince.

„Viva Lipno je dlouho připravovaný projekt, který svými parametry, kvalitou zpracování a polohou nabídne bydlení ve stylu, jenž se vymyká dosavadním projektům, které u Lipna či v České republice vůbec kdy vznikly. Naší vizí je postavit bydlení, které bude sloužit potřebám moderních a aktivních rodin. Zásadní také je, že všechny apartmány i challety budou mít přímý výhled na vodní hladinu,“ říká Marek Unčovský, předseda dozorčí rady fondu a zakladatel RN Solutions. Dle současných plánů by stavba měla být dokončena na jaře roku 2026. Odhad nákladů zatím nebyl zveřejněn.

Chaty s přidanou hodnotou

Nemomax v současnosti pracuje na sedmi developerských projektech najednou a jejich hodnota dohromady přesahuje dvě miliardy korun. Fond, který roste v průměru o sedm procent ročně, se soustředí především na stavby s vysokou přidanou hodnotou v atraktivních lokalitách poblíž krajských měst, rekreačních oblastí nebo blízko hor a přírodních krás.

Zástupci ateliéru ACREA se pochlubili, že při návrhu využívají technologie BIM a systému Navgaro, který pomocí softwaru monitoruje informace o stavbě ve všech jejích fázích a zaměřuje se také na životní cyklus budovy. Všechny informace o stavbě jsou tak uloženy v digitální podobě a počítač ohlídá, zda někde kupříkladu neuniká teplo.

Samotné domy plánují architekti postavit z masivního dřeva, jež budou skládat křížem přes sebe do podoby CLP panelů, jako je tomu u moderních dřevostaveb. Hlavní výhodou je mimo ekologie také časová úspora – samotné stěny se vyrobí v továrně a na místě se jen montují dohromady. K tomuto řešení investora inspirovaly chaty v Alpách.

„Architektura objektů vychází z filozofie doplnění lesního porostu hmotou, zachování minimální environmentální stopy, symbiózy hmotově-prostorové skladby a přírodního prostředí,“ píší v autorské zprávě. „Úlohou bylo najít dva typové objekty na bydlení, a to rodinné a bytové domy. Samostatnou úlohou byl návrh hlavního objektu – klubového charakteru, který slouží na občerstvení a setkávání s návštěvníky,“ dodávají.

Zvyklí na luxusní stavby

Skladba objektů respektuje prostorovou regulaci územního plánu. Rodinné domy sestávají ze dvou nadzemních podlaží a podkroví, bytovky mají jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s podkrovím.

Vizuální podoba pak zrcadlí okolní stromy – prosklené stěny, jež mají obyvatele přenést do přírody, zatímco sedí v pohodlí domova, od sebe dělí příčky připomínající kmeny a stěny zdobí dřevěná textura. „Chceme vyjádřit radost z možného současného kulturně-environmentálního střetu. Společným jmenovatelem je vrůst architektury a lesa na břehu Lipna a následně její kvality, které se projeví v běhu spravedlivého času. Výsledkem je kýžený pocit uvědomění si vlastní existence v těsné blízkosti vodní hladiny a lesního prostředí,“ konstatuje architekt projektu Michal Pasiar.

Studio ACREA má koneckonců zkušenosti s velkými rezidenčními projekty, návrhy resortů, dalších ubytovacích zařízení nebo osobních vil a letních sídel. Podepsalo se například pod rezidenční objekty Bezručova v Bratislavě, areál Zámeček Petrovice u Karviné, vilu v Bormes-les-Mimosas ve Francii, ruský aquapark Vladimir nebo vilový komplex Coral Views v Hondurasu.