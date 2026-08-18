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Metu čeká v USA zásadní soudní spor. Pokud prohraje, může to Facebook a Instagram od základů změnit

Tech
Jan Boháč
Dnes
Autor: Depositphotos

Více než bilion dolarů a možné překopání některých nejznámějších funkcí sociálních sítí. Přesně o to hraje Meta v novém soudním sporu s 30 americkými státy, podle nichž firma záměrně navrhla Instagram a Facebook tak, aby na nich děti trávily co nejvíce času. Žalující strana proto požaduje například konec zobrazování počtu lajků, automatického přehrávání videí či zkrášlujících filtrů a také výrazné změny doporučovacích algoritmů. Meta obvinění odmítá, podobným sporům ale poslední dobou čelí stále častěji.

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Sociální sítě mají v mnoha ohledech negativní vliv na vývoj dětí a dospívajících. Různé výzkumy ukazují, že neustálé srovnávání se spolužáky a kamarády, například ohledně počtu „lajků“ pod jednotlivými příspěvky, může u teenagerů vyvolávat negativní pocity, jako je třeba odmítnutí či deprese.

Mnozí experti se přitom podle BBC domnívají, že někteří provozovatelé sociálních sítí dělají vše proto, aby děti na svých platformách udržely co nejdéle, což jejich psychický stav ještě zhoršuje. A právě na tomto základě stojí aktuální žaloba proti společnosti Meta – vlastníkovi Facebooku a Instagramu. V soudním procesu, který má začít právě v úterý 18. srpna, celkem 30 států USA včetně New Yorku a Kalifornie žaluje technologickou firmu kvůli údajným četným porušením amerických zákonů o ochraně soukromí dětí.

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Žalující státy, v nichž mimochodem žijí téměř dvě třetiny populace USA, po společnosti Marka Zuckerberga požadují zaplacení odškodného přesahujícího jeden bilion dolarů, tedy téměř 21 bilionů korun. Ani tato astronomická pokuta ale pro Metu nemusí být tím nejhorším. Součástí žaloby je i požadavek na to, aby firma na svých sociálních sítích zrušila některé jejich zásadní funkce, kvůli čemuž by mohly Instagram a Facebook projít zcela zásadní proměnou.

Aby děti zůstaly co nejdéle

Státy žalující Metu požadují, aby internetový gigant mimo jiné ukončil zveřejňování počtu lajků pod jednotlivými příspěvky, zavedl povinnost získat souhlas rodičů se založením dětských účtů, změnil své algoritmy doporučování příspěvků, odstranil filtry zkrášlující vzhled lidí na fotografiích, zrušil automatické přehrávání video obsahu, zakázal vytváření více účtů pro jednu osobu a zrušil mizející příspěvky, jako jsou třeba Instagram Stories.

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Součástí žaloby je navíc tvrzení, že Meta mladým lidem cíleně ztěžuje jen občasné používání platformy, a to například častými oznámeními, jež mají uživatele přimět, aby se opět připojili ke svému účtu. Technologická firma se zároveň údajně „rozhodla zneužívat“ mladé lidi ve snaze nalákat je na své platformy, a tím tak zvětšit vlastní uživatelskou základnu a rozšířit své podnikání.

Samotná Meta přitom veškerá tvrzení žaloby rezolutně popírá. „S těmito obviněními rozhodně nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že důkazy naopak prokáží náš dlouhodobý závazek podporovat mladé lidi,“ uvedla společnost ve svém tiskovém prohlášení.

Meta má problémy i v Evropě

Navzdory vyjádřením Mety se odborníci víceméně shodují, že firma to bude mít poměrně těžké. Což ostatně naznačuje i nedávné rozhodnutí v jiném sporu proti Zuckerbergově společnosti, jíž americký soudce Bryan Biedscheid z Nového Mexika udělil pokutu ve výši 942 milionů dolarů (téměř 20 miliard korun) právě kvůli negativnímu vlivu sociálních sítí na děti.

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Zmíněný soudce v rozsudku označil Metu za „veřejně závadnou“ společnost, jejíž účinek na lidi se podobá továrně znečišťující vzduch, a zároveň ji obvinil z toho, že je součástí zhoršující se „krize duševního zdraví mládeže“ v Novém Mexiku i za jeho hranicemi. Kvůli tomu pak firmě nařídil provést změny podobné těm, které v současné žalobě požaduje 30 amerických států.

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Meta se chce proti Biedscheidovu rozsudku odvolat, problémy ji ale pravděpodobně čekají i jinde. Nedávno totiž k podobnému závěru o nedostatečné ochraně dětí na sociálních sítích předběžně dospěla rovněž Evropská komise, přičemž také v tomto případě hrozí společnosti vysoká pokuta.

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