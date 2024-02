Zanzibar, Thajsko či Kuba. Češi si oblíbili přímé letecké linky cestovních kanceláří do exotiky, zájem o ně je rekordní

Stále více Čechů vyráží v posledních letech během zimy kromě hor i do tropických oblastí. Zdejší cestovní kanceláře si tohoto trendu všimly a začaly se mu pochopitelně přizpůsobovat. Přímých leteckých linek do vzdálených destinací tak v jejich nabídce přibývá, přičemž v současnosti jich je nejvíc v historii.

Třeba cestovní kancelář Čedok nabízí přímé lety z Prahy na thajský ostrov Krabi, do keňského hlavního města Mombasy, do Dominikánské republiky, na tanzanský ostrov Zanzibar, na Srí Lanku a také na Madagaskar. Z Brna pak společnost létá na thajský ostrov Phuket, což je pro tuřanské letiště jeho první dálková linka vůbec.

„Přímé lety do exotiky jsme na českém trhu představili jako první cestovní kancelář a jsou pevnou součástí naší nabídky už třetím rokem. Ukázali jsme českým turistům, že do exotiky mohou cestovat pohodlně bez přestupů a za výhodné ceny. Od spuštění, kdy jsme přes všechna rizika ještě v dozvuku pandemie tato spojení zavedli, otevíráme každý rok nové destinace a přidáváme další hotely,“ uvedla pro Euro.cz tisková mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.





Zájem je také o prémiové třídy

Kromě Čedoku provozuje přímé dálkové chartery rovněž cestovní kancelář Fischer, jejíž lety míří na vietnamský ostrov Phu Quoc, do Dominikánské republiky a na Kubu. „Tyto linky hodnotíme jako jednoznačně úspěšné. Zájezd do některé z těchto tří destinací si už koupily tisíce klientů a reakce jsou velmi pozitivní. Od února jsme spustili přímé lety také do emirátu Abú Dhabí a celkově to vnímáme jako trend, v němž chceme určitě pokračovat i v dalších sezónách,“ okomentoval novinku tiskový mluvčí uvedené cestovky Jan Bezděk.

Mezi nejprodávanější dálkové destinace obsluhované charterovými lety Čedoku letos patří již zmíněný Zanzibar a Dominikánská republika nebo také Thajsko. Pomocí přímých letů hodlá společnost v letošní zimní sezóně zajistit exotickou dovolenou více než 50 tisícům klientů, přičemž za poslední tři roky této nabídky celkově využilo už zhruba 150 tisíc zákazníků.

„Statistiky a dosavadní rekordy jsme překonali a pokračujeme s další expanzí. Češi mají zkrátka o pohodlnější cestování zájem, což dokazuje i to, že na palubě dálkového letadla oceňují sedadla v business nebo premium třídě,“ řekla Pavlíková.

V následujícím roce by se klienti Čedoku mohli navíc dočkat i několika nových spojení. „Přípravu nabídky destinací na příští zimní sezónu aktuálně dokončujeme. Rádi bychom zachovali přímé lety do oblíbených a již zavedených destinací, a stejně tak bychom chtěli přidat nějaké novinky,“ doplnila Pavlíková s tím, že konkrétní plány nových přímých letů do exotiky představí cestovka už během jara.

Pravidelných letů po covidu ubylo

Vedle rostoucího zájmu českých turistů o exotiku ovlivnil rozvoj přímých spojení také celkový vývoj na leteckém trhu. Před pandemií totiž cestovní kanceláře využívaly k dopravě klientů do vzdálených destinacích spíše pravidelné lety běžných aerolinek. Těch ale kvůli covidu podstatně ubylo, přičemž jejich počet se na původní úroveň stále nevrátil.

„V současné době vzrostl počet přímých charterových letů do vzdálených destinací, neboť linkové spoje do exotiky jsou méně dostupné. A to z důvodu ceny, odletového letiště, a zároveň se musí objednávat několik měsíců s předstihem,“ vysvětlila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Chaloupková.

Dalším důvodem jejich popularity jsou relativně příznivé ceny, které se tolik neliší od klasických letních pobytů na jihu Evropy. Dovolenou v Thajsku je aktuálně možné sehnat za zhruba 25 tisíc korun za osobu, zájezd na Zanzibar vyjde zájemce na 31 tisíc, pobyt na Kubě stojí asi 32 tisíc korun a za dovolenou v resortu na Dominikánské republice lidé zaplatí jen o tisícovku navíc. Všechny zmíněné pobyty přitom trvají devět dní.