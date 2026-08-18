Z Olomouce až na nejlidnatější trh světa. Český zdravotnický startup Kardi Ai zamíří se svým řešením pro monitoring EKG do Indie

Do nejlidnatějšího státu světa se česká firma vydala hlavně proto, že poptávka po jejím řešení tam může být bez přehánění obrovská. Indie totiž kombinuje vysokou kardiovaskulární zátěž a nerovnoměrný přístup ke specializovaným lékařům. I kvůli tomu zde právě na tento druh onemocnění každý rok zemře více než 3,1 milionu lidí.
Srdeční nemoci se zároveň u indické populace objevují přibližně o pět až deset let dříve než v Evropě či USA. Například s hypertenzí v zemi aktuálně žije zhruba 220 milionů osob, přičemž pod kontrolou ji má pouze asi 26 milionů z nich. S rostoucím počtem starších obyvatel se navíc bude potřeba dlouhodobé péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními dále zvyšovat.
Zmíněnou dovozní licenci vydala olomoucké společnosti indická regulatorní autorita Central Drugs Standard Control Organisation. Povolení se přitom vztahuje na kompletní řešení Kardi Ai včetně hardwaru a softwaru a umožňuje jeho import i prodej po celé Indii. Firma licenci obdržela letos v červenci, necelý půlrok po podání žádosti.
„Získat během čtyř měsíců licenci pro největší světový trh je pro firmu naší velikosti mimořádný úspěch. Obvykle tento proces i větším firmám trvá zhruba rok. Museli jsme převést evropskou dokumentaci do požadavků indického regulátora, najít kvalifikovaného místního partnera a doložit bezpečnost či klinické využití celého systému. Licence ale není cílem. Je to spíše začátek budování Indie jako jednoho z hlavních trhů Kardi Ai,“ řekl spoluzakladatel a šéf firmy Vlastimil Hrabal.
Cíl pro příští rok? Desítky tisíc pacientů
Pro svůj vstup na indický trh si česká firma vybrala město Hajdarábád ve svazovém státě Telangána, kde žije přibližně 39 milionů obyvatel. Region patří k nejvýznamnějším indickým centrům zdravotnictví, farmaceutického průmyslu a technologických inovací. I díky tomu v něm působí řada velkých soukromých nemocnic a nemocničních skupin, jako jsou Apollo Hospitals, Yashoda Hospitals, CARE Hospitals, AIG Hospitals, KIMS Hospitals nebo Medicover Hospitals.
Provoz v Indii Kardi Ai zahájí v posledním čtvrtletí letošního roku, do té doby se chce soustředit především na dokončení obchodní a logistické přípravy, nastavení partnerství s místním distributorem a jednání s prvními zdravotnickými zařízeními. Česká firma hodlá nejprve ověřit svůj klinický a obchodní model v Telangáně a následně jej rozšířit do okolních států. Do konce roku 2027 pak na tamním trhu plánuje oslovit desítky tisíc pacientů.
„Hajdarábád je pro nás vstupní branou, od začátku ale připravujeme model, který bude možné prostřednictvím nemocničních sítí rozšířit do dalších částí země. Indie má obrovskou poptávku po kardiologické péči, zároveň se však potýká s nedostatkem specialistů a velkými vzdálenostmi. Dlouhodobé monitorování mimo nemocnici může pomoci dostat kvalitní diagnostická data i k pacientům, kteří by jinak museli za vyšetřením cestovat několik hodin,“ doplnil další spoluzakladatel tuzemské firmy David Skála.
Kardi Ai už odhalilo přes 500 závažných problémů
Řešení od Kardi Ai kombinuje hrudní pás se snímačem EKG, mobilní aplikaci a automatickou analýzu záznamů pomocí umělé inteligence. Pacient díky tomu může svůj srdeční rytmus dlouhodobě sledovat doma, v práci i při běžných každodenních činnostech. Právě dlouhodobé monitorování pomáhá zachytit nepravidelně se objevující arytmie, včetně fibrilace síní, které krátké klidové EKG nebo jednodenní Holter nemusí odhalit.
V České republice Kardi Ai spolupracuje již se šedesáti nemocnicemi a má přes pět tisíc aktivních předplatných. Podle společnosti její řešení dosud pomohlo včas upozornit na závažný problém se srdečním rytmem ve více než pěti stech případů.
Nutno dodat, že Indie není jediným zahraničním trhem, na nějž se olomoucký startup zaměřuje. Firma už vloni expandovala na Slovensko, do Polska, Rumunska či Bulharska a koncem letošního roku se chystá také do Německa. V další fázi pak chce Kardi Ai vstoupit rovněž do Spojených arabských emirátů a Singapuru, který má firmě otevřít cestu do širšího regionu jihovýchodní Asie.