Z automobilové továrny na pole. Roboti bývalého inženýra z Tesly mají likvidovat plevel bez pesticidů

Robot Aigen Element vypadá jako rýsovací stůl na velkých pneumatikách. Unikátní zařízení pohybující se po polích rychlostí zhruba tři kilometry za hodinu má ale hned několik působivých schopností. Jeho součástí je totiž pokročilý počítačový systém, který umí odlišit cíleně zasazené plodiny od plevele. Díky robotickým ramenům umístěným blízko země může Element tyto nežádoucí rostliny odstranit a přesunout je na předem určené místo. Tam uschnou ještě předtím, než vytvoří semena a rozšíří se do krajiny.

Noví roboti ale mají i několik dalších výhod. Díky speciální konstrukci zvládnou nepřetržitou práci po dobu 12 až 14 hodin, a přitom nemusejí být nikdy zapojeni do elektrické sítě. Jsou totiž vybaveni lithium-železofosfátovou baterií a flexibilními solárními panely, které jsou velmi lehké. Díky tomu může zařízení nějakou dobu fungovat i za nepříznivých podmínek, přičemž ve tmě jsou to zhruba čtyři hodiny, v mírném dešti pak asi šest hodin. Kromě toho roboti neprodukují žádné emise a jsou vždy přizpůsobeni potřebám konkrétního pole.

Pesticidy můžou škodit

Za vývojem této technologické novinky stojí společnost Aigen. Ta byla založena v roce 2020 bývalým inženýrem Tesly Richem Wurdenem a bývalým výkonným ředitelem společnosti Proofpoint Kennym Leem. Oba zakladatelé se touto problematikou začali zabývat poté, co se setkali se závažnými zdravotními problémy, jež mohly být spojené s nadměrným kontaktem s pesticidy.

Podle nejnovějších údajů Agentury pro ochranu životního prostředí USA (EPA) se ve Spojených státech ročně použije zhruba 500 tisíc tun pesticidů, přičemž asi 60 procent tohoto množství tvoří herbicidy, tedy chemie na hubení nežádoucích rostlin. Vůbec nejrozšířenější složkou je pak glyfosát, kterého zemědělci spotřebovávají přibližně 122 až 132 tisíc tun ročně.

Americká agentura přitom přiznává, že určité pesticidy představují riziko také pro lidi. „Například organofosfáty a karbamáty můžou mít vliv na nervový systém, jiné druhy jsou schopné dráždit kůži nebo oči. Některé pesticidy mohou být karcinogenní nebo mohou ovlivnit hormonální či endokrinní systém v těle,“ uvádí se na webu EPA. Právě snížení nadměrného používání pesticidů je tedy hlavním cílem, jehož chtějí Wurden a Lee dosáhnout.

Flotila robotů Element ale farmářům pomůže i s dalšími problémy, protože při svých cestách nepřetržitě sbírá velké množství dat. Z nich se zemědělci už nyní mohou dozvědět třeba to, kolik rostlin na jejich poli je v dobrém zdravotním stavu. K tomu slouží speciální software s umělou inteligencí, která provádí analýzu získaných dat. „Kromě toho, že se snažíme odstranit plevel, můžeme zároveň dělat další věci, jichž je naše zařízení schopné,“ řekl CNBC šéf Aigenu Kenny Lee.

Zemědělcům technologie výrazně pomůžou

Pro farmáře je zásadní třeba to, aby měli možnost přesně zjistit, kdy a kde se na jejich poli objevuje hmyz. Stejně důležitá je i správná identifikace jednotlivých škůdců, aby šlo eliminovat ty, kteří představují riziko. Aigen Element by ale mohl vytvářet také analýzy související se zavlažováním, které by zemědělcům řekly, zda mají jejich rostliny dostatek vody.

Další výhodou nových robotů má být i skutečnost, že farmářům pomohou vyřešit přetrvávající nedostatek pracovních sil v zemědělství. Obzvláště během vysokých letních teplot totiž bývá komplikované sehnat zaměstnance, kteří jsou ochotní plít plevel. Kromě toho může zařízení snížit také náklady na drahé herbicidy.

V příštím roce chce tedy americká společnost postavit mnohem více robotů, kteří navíc zvládnou i různé nové schopnosti. Na svůj další rozvoj už Aigen získal přibližně 7 milionů dolarů (asi 152 milionů korun) od mnoha různých investorů a další peníze ve formě grantu firmě poskytl také americký stát Idaho.

Podle předpovědi Fortune Business Insights se očekává, že globální trh s pesticidy a podobnými produkty do roku 2028 přesáhne hodnotu 80 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu korun) ročně. Mnozí investoři a odborníci se ovšem domnívají, že farmáři budou na ochranu plodin stále častěji používat nejen chemické látky, ale i různé roboty. Právě vyšší míra automatizace by totiž zemědělství mohla výrazně pomoci, což dokládá třeba nárůst používání dronů, dálkově ovládaných traktorů, automatizovaných systémů sklizně či jiných datových a logistických aplikací.