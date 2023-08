Vznik nové vesmírné stanice je zase o krok blíž. Americký Axiom Space získal investici ve výši stovek milionů dolarů

Americká vesmírná společnost Axiom Space v pondělní oznámila, že v rámci svého aktuálního investičního kola získala celkem 350 milionů dolarů (přibližně 7,7 miliardy korun). Novými investory se staly saúdskoarabský finanční gigant Aljazira Capital a korejská investiční společnost Boryung.

Pro Axiom jde o výrazné navýšení firemního kapitálu, celková částka obdržená od investorů už se totiž vyhoupla přes hranici 505 milionů dolarů (přes 11 miliard korun). Více peněz zatím získala pouze jediná soukromá vesmírná společnost, a sice SpaceX patřící nejbohatšímu muži světa Elonu Muskovi.

„Je nám ctí spolupracovat s investory, jako jsou Aljazira Capital a Boryung, kteří jsou odhodláni realizovat naši vizi,“ řekl generální ředitel Axiomu Michael Suffredini. Podle jeho prohlášení se firmě aktuálně dobře daří – mimo jiné i proto, že má uzavřené zakázky v celkové hodnotě přes dvě miliardy dolarů (téměř 44 miliard korun).





Vesmírná zdravotní péče

Aljazira Capital je jednou z největších finančních společností v Saúdské Arábii a do nadějných startupů investuje už delší dobu. „Věříme v důležitost inovací napříč různými sektory a na různých trzích. V souladu s přístupem Saúdské vize 2030 uznáváme, že technologie jsou nezbytné pro pokrok celého lidstva. Jsme tedy opravdu nadšeni, že můžeme podpořit Axiom Space na jeho cestě k vybudování lepší budoucnosti,“ uvedl šéf společnosti Naif Almesned.

Zdravotnická investiční firma Boryung se pak chce zaměřit hlavně na vytvoření systému vesmírné zdravotní péče, který dokáže zajistit i dlouhodobé mise s astronauty. Podle ředitele společnosti Jaye Kima představuje americká soukromá firma nejlepší platformu pro tento typ výzkumu. „Tým Axiomu má rozsáhlé znalosti o pilotovaných vesmírných letech a zároveň potřebnou úroveň zkušeností s konstrukcí a řízením vesmírných stanic. Jsme tedy nadšení, že s nimi můžeme spolupracovat na dosažení naší společné vize,“ vysvětlil.

Náhrada za ISS

Axiom Space se sídlem v texaském Houstonu v současnosti trénuje a létá se soukromými i vládními astronauty. Mise společnosti míří hlavně na Mezinárodní vesmírnou stanici, a to prostřednictvím raket patřících konkurenční SpaceX. Firma ale zároveň vyvíjí různé technologie, které mají lety do vesmíru usnadnit, a to včetně komerční vesmírné stanice či lunárního skafandru.

Aktuální investice má tedy podpořit další rozvoj Axiomu a měla by umožnit i vypuštění prvního modulu vesmírné stanice v roce 2026. Další moduly pak mají být do kosmu vyslány v následujících letech, přičemž cílem firmy je, aby byla nová stanice kompletně hotová nejpozději v roce 2031. Právě tehdy má být totiž vyřazena stávající Mezinárodní vesmírná stanice (ISS).

„Intenzivně pracujeme na tom, abychom světu přinesli inovace v oboru medicíny, materiálové vědy a také infrastruktury na oběžné dráze. Tato odvětví jsou velmi důležitá, poptávka po nich dosáhne v nadcházejícím desetiletí hodnoty několika miliard dolarů. Zároveň stavíme na odkazu Mezinárodní vesmírné stanice a snažíme se podpořit rozvíjející se vesmírnou ekonomiku,“ dodal Suffredini.

Poletí i Čech?

Právě s Axiomem by se teoreticky již příští rok mohl do kosmu podívat potenciálně i teprve druhý Čech v historii. Firma totiž nedávno učinila zdejší vládě nabídku, jež spočívá ve vyslání astronauta na oběžnou dráhu Země, respektive na ISS.

Kabinet Petra Fialy návrh zvažuje, přičemž pakliže by s ním souhlasil a sehnal na misi dostatek finančních prostředků, padla by pravděpodobně volba na stíhacího pilota Armády ČR, kapitána Aleše Svobodu. Ten má šanci dostat se do kosmu i díky programu Evropské vesmírné agentury, neboť se vloni stal členem jejího záložního týmu kosmonautů, když uspěl v konkurenci více než 22 tisíc lidí.